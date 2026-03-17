Ajker Patrika
ঢাকা

শেষ সময়ে পাঞ্জাবির দোকানে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়

জয়নাল আবেদীন, ঢাকা
শিশু-বৃদ্ধ সব বয়সের মানুষেরই ঈদ উদ্‌যাপনের অন্যতম পছন্দ পাঞ্জাবি। অন্য সময়েও এর ব্যাপক চাহিদা থাকে। গতকাল রাজধানীর বায়তুল মোকাররম এলাকার দোকানগুলোতে দেখা গেছে ক্রেতাদের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কড়া নাড়ছে মুসলমানদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর। আজ ২৮ রমজান। ঈদের নতুন জামা-জুতার কেনাকাটা তাই উঠেছে তুঙ্গে। অনেকের কেনাকাটা ইতিমধ্যে শেষ। যাঁদের নানা কারণে সম্ভব হয়নি, বাজারে এখন মূলত তাঁদেরই ভিড়; বিশেষ করে পাঞ্জাবির দোকানগুলোতে ক্রেতা বেশি।

গতকাল মঙ্গলবার এই প্রতিবেদক রাজধানীর বিভিন্ন বিপণিবিতান ও ফুটপাতে পাঞ্জাবির বেচাবিক্রির খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। গুলিস্তান, নিউমার্কেট ও নিউ এলিফ্যান্ট রোডের দোকানগুলোতে গিয়ে দেখা যায়, ক্রেতারা ভিড় ঠেলে পছন্দের পাঞ্জাবি বেছে নিচ্ছেন। এই এলাকাগুলো নিম্নবিত্ত থেকে শুরু করে মধ্যবিত্তের পছন্দের কেনাকাটার জায়গা।

কোনো কোনো দোকানে ক্রেতাকে ডাকতে বিক্রয়কর্মীরা ছোট মাইক ব্যবহার করছেন। কেউবা মুখে হাঁকছেন,‘ বাইছা লন, দেইখা লন; হাজারের মাল ৩০০, ৫০০, ৬০০ টাকা’।

দেখা গেল পাঞ্জাবির ক্রেতাদের মধ্যে অনেকে দোকান কর্মচারী, পোশাককর্মী, শ্রমিক-কর্মচারী। কয়েকজন শিক্ষককেও পাওয়া গেল। কেউ কেউ এসেছেন ঢাকার আশপাশ থেকে। কয়েকজন এই প্রতিবেদককে জানান, কাজের চাপে তাঁরা এত দিন কেনাকাটা করতে পারেননি। ছুটি পাওয়ার পরপরই এসেছেন।

নিউ এলিফ্যান্ট রোডে ক্রেতা মো. ইমন হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বুধবার গ্রামের বাড়িতে যাব। ছুটি পেয়েই পাঞ্জাবি কিনতে এসেছি। ভিড়ের কারণে বাইরে দাঁড়িয়েই দেখছি। কোনোটা পছন্দ হলে দোকানে ঢুকে কিনব।’

নরসিংদী থেকে আসা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. কবীর হোসেন বলেন, ‘আমার অফিস ছুটি হয়েছে। এ জন্য নিজের জন্য পাঞ্জাবি কিনতে এসেছি।’

বিক্রেতা মো. নাঈম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘শেষ সময়ে কিনতে আসা লোকজনের অধিকাংশ সাধারণ কর্মজীবী মানুষ। সোমবার থেকে দোকানে ভিড় বেশি।’

দোকান ব্যবসায়ী মালিক সমিতির তথ্যমতে, ঈদে শিশুদের পোশাকের পরেই বেশি বিক্রি হয় পাঞ্জাবি।

গুলিস্তান ও নিউমার্কেট এলাকার বিপণিবিতানগুলোতে বিক্রি হচ্ছে সুতি, সিল্ক, লিনেন ও অ্যান্ডি সিল্কের পাঞ্জাবি। এমব্রয়ডারি, ব্লক প্রিন্টের ডিজাইনের পাশাপাশি কাটছাঁটেরও রয়েছে ভিন্নতা। মান অনুযায়ী পাঞ্জাবিগুলোর দাম ১ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা। গুলিস্তান ও বায়তুল মোকাররম এলাকার কিছু দোকানে পাঞ্জাবির দাম তুলনামূলক কম। সাধারণ থেকে জমকালো নকশাদার পাঞ্জাবির দাম সেখানে ৩০০ থেকে শুরু করে ১ হাজার ২০০ টাকা।

মো. আকরাম খান নামের এক ক্রেতা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কাজের চাপের কারণে এত দিন মার্কেটে আসতে পারিনি। আজ এলাম পরিবারের কয়েকজনের জন্য পাঞ্জাবি কিনতে। মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যে পাওয়া যায়, সে জন্যই এখানে আসা।’

কয়েকজন বিক্রেতা বললেন, প্রায় সারা রোজা ধরে বিক্রি হয়েছে। শেষের দিকে আসল চাপ তৈরি হয়। এখন শেষ মুহূর্তে সব মিলিয়ে বেচাবিক্রি কম। তবে পাঞ্জাবি বিক্রি হচ্ছে ভালো।

সবার নজর এখন পাঞ্জাবির দিকে। শার্টের দোকানের কর্মী রবিউল আলম রাশেদ বলেন, ‘এখন বেশি বিক্রি হচ্ছে পাঞ্জাবি। এই সময়ে মার্কেটে পোশাককর্মী আসছে বেশি। তারা সবাই চাইছে পাঞ্জাবি।’

আব্দুর রহমান নামের এক দোকানি বলেন, অনেকে পাঞ্জাবির সঙ্গে পায়জামাও কিনছেন। দাম ৩০০ থেকে শুরু করে ১ হাজার ৫০০ টাকা।

অন্যদিকে পাঞ্জাবি তৈরির থান কাপড়ের দোকানগুলোতে বেচাবিক্রি নেই বললেই চলে। থান কাপড়ের দোকানিদের তথ্য অনুযায়ী গত বছরের রমজানে যে পরিমাণ বিক্রি হয়েছে, এবার তার অর্ধেকও হচ্ছে না। পাঞ্জাবির সিট কাপড়ের মধ্যে জনপ্রিয় সুতি, লিনেন এবং ভারত ও পাকিস্তানের প্রিমিয়াম সিল্ক কাপড়ের পিস। এ ছাড়া রয়েছে চীন, ইতালির কাপড় এবং জাপানের টরে। এসবের দাম গজ ১৮০ থেকে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত। পাঞ্জাবির সিট কাপড়ের পিস ১ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা।

থান কাপড়ের দোকানি নাজমুল হাসান বলেন, ‘লোকের এবার বেশি আগ্রহ তৈরি পোশাকের দিকে। গতবার দিনে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকার বিক্রি হয়েছিল। এখন প্রতিদিন গড়ে ১০ হাজার টাকা বিক্রি হচ্ছে।’

ঢাকা মহানগর দোকান ব্যবসায়ী মালিক সমিতির সভাপতি মো. আরিফুর রহমান টিপু আজকের পত্রিকাকে বলেন, গুলিস্তান ও বঙ্গবাজার মিলিয়ে রয়েছে প্রায় ১০ হাজার পোশাকের দোকান। এখানে বাচ্চাদের পোশাকের পরেই বেশি বিক্রি হয় পাঞ্জাবি।

অর্থনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রুমানা হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও মানুষ ঈদের মতো উৎসবে সাধ্য অনুযায়ী কেনাকাটা করেন। আমাদের সামাজিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিক থেকে পুরুষেরা ঈদে পাঞ্জাবি কিনতে বেশি পছন্দ করেন।’

দুই বছরের কন্যাকে নিয়ে ২৩ তলা থেকে বাবার ঝাঁপ, দুজনেরই মৃত্যু

সব লঞ্চার ‘ধ্বংসের’ পরও এত ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র কীভাবে ছুড়ছে ইরান, আর কত অবশিষ্ট

ইরান এতগুলো দেশে হামলা চালাবে ভাবিনি, আমরা হতবাক: ট্রাম্প

চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে বদলি

যুক্তরাষ্ট্রের ১৩ বিলিয়ন ডলারের রণতরিতে ৩০ ঘণ্টা ধরে আগুন

সাবেক সংসদ সদস্য জি এম ফজলুল হক মারা গেছেন

বিশ্বে মিথেন গ্যাসের ভয়াবহ ‘মেগা-লিক’ উন্মোচিত

নিখোঁজ যুবদল নেতার লাশ উদ্ধার

ভিডিও ভাইরালের পর হাতিয়ার ইউএনও আলাউদ্দিন ওএসডি

ভিজিএফ চাল: ১০ কেজির বদলে মিলছে সাড়ে ৮ কেজি

ঈদের ছুটি: পর্যটকদের বরণে প্রস্তুত কক্সবাজার

রংপুরের পীরগঞ্জ: দুই দশকেও চালু হয়নি পীরগঞ্জের কয়লাখনি

জামালপুরে ইয়াবাসহ ছাত্রদলের ২ নেতা গ্রেপ্তার

