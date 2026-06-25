ইসলামপুরে লাগেজবন্দী লাশের পরিচয় মিলল, হত্যাকাণ্ডে ৬ জন গ্রেপ্তার

জামালপুরের ইসলামপুরে মাছের ঘের থেকে উদ্ধার হওয়া লাগেজবন্দী অজ্ঞাত যুবকের পরিচয় মিলেছে। নিহতের নাম নায়েব আলী। তিনি পার্শ্ববর্তী মেলান্দহ উপজেলার কাজাইকাটা এলাকার বাসিন্দা এবং পেশায় অটোরিকশাচালক ছিলেন। এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।
বুধবার (২৫ জুন) বিকেলে পিবিআই এই তথ্য নিশ্চিত করে।
পিবিআই সূত্র জানায়, ২১ জুন নায়েব আলী নিখোঁজ হন। এ ঘটনায় তাঁর পরিবার মেলান্দহ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে। পরে ২২ জুন গভীর রাতে ইসলামপুর উপজেলার চরপুটিমারী ইউনিয়নের বেনুয়ারচর বাজারের পশ্চিম পাশে আলমাছ আলীর মালিকানাধীন একটি মাছের ঘের থেকে লাগেজে মোড়ানো অবস্থায় তাঁর লাশ উদ্ধার করে ডিগ্রিরচর পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের সদস্যরা।
লাশের অবস্থা মারাত্মক বিকৃত থাকায় প্রথমে পরিবারের সদস্যরা সেটি শনাক্ত করতে পারেননি। এমনকি ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করেও পরিচয় নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়নি। পরে নিখোঁজ ব্যক্তির জিডির তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে স্বজনদের পুনরায় মর্গে নেওয়া হলে তাঁরা পরনের কাপড় ও শরীরে থাকা তাবিজ দেখে লাশটি নায়েব আলীর বলে শনাক্ত করেন।
এ ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন নাহিদুল ইসলাম (৩০), সোলাইমান (৫০), শফিকুল ইসলাম (৪১), আবদুল কাদের (৫৪), রাসেল হোসেন (৩৪) ও সাগর পাশা (২৬)। তাঁরা সবাই মেলান্দহ উপজেলার বাসিন্দা।
জামালপুর পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার পঙ্কজ দত্ত বলেন, ‘তদন্তের একপর্যায়ে নাহিদুল ইসলামের ওপর সন্দেহ হয়। পরে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে নিহত নায়েব আলীর ব্যবহৃত মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আদালতের মাধ্যমে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
পিবিআই জানিয়েছে, হত্যাকাণ্ডের পেছনের কারণ উদ্ঘাটন এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্য কেউ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
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