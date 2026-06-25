Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

গৌরীপুরে বিজয় এক্সপ্রেসের লাইনচ্যুত দুই বগি উদ্ধার, ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৫ জুন ২০২৬, ১০: ০২
গৌরীপুরে বিজয় এক্সপ্রেসের লাইনচ্যুত দুই বগি উদ্ধার, ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক
আজ সকাল ৯টা পর্যন্ত দুটি বগি উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের গৌরীপুর রেলওয়ে জংশন স্টেশন এলাকায় চট্টগ্রামগামী আন্তনগর বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেনের লাইনচ্যুত তিনটি বগির মধ্যে দুটি উদ্ধার করা হয়েছে। রাতভর উদ্ধার অভিযান চালিয়ে বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) সকাল ৯টা পর্যন্ত দুটি বগি উদ্ধার করা হয়। অবশিষ্ট একটি বগি উদ্ধারের কাজ চলমান রয়েছে। তবে এই রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।

এর আগে বুধবার (২৪ জুন) রাত পৌনে ১১টার দিকে গৌরীপুর রেলওয়ে জংশন স্টেশন এলাকায় বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেনের তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়। ঘটনার পর দুর্ঘটনাকবলিত বগিগুলো ঘটনাস্থলে রেখেই রাত ১২টা ২৫ মিনিটে ট্রেনটির বাকি অংশ চট্টগ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করে। একই সময়ে ময়মনসিংহ থেকে একটি রিলিফ ট্রেন ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়।

ময়মনসিংহ স্টেশনের আরএনবির হাবিলদার গোলাম মওলা জানান, কম্পিউটারভিত্তিক রিলে ইন্টারলকিং সিস্টেমের ত্রুটির কারণে লাইন ক্লিয়ার না হওয়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। রিলিফ ট্রেন ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে কাজ করছে এবং বর্তমানে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আকতার হোসেন বলেন, ‘বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেনের লাইনচ্যুত তিনটি বগির মধ্যে দুটি উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি একটি বগি উদ্ধারের কাজ চলছে। উদ্ধার কার্যক্রম সম্পন্ন করতে আরও কিছুটা সময় লাগতে পারে।’

রেলওয়ে সূত্র জানায়, অবশিষ্ট বগিটি দ্রুত সরিয়ে রেললাইন সম্পূর্ণ ঝুঁকিমুক্ত করতে উদ্ধারকারী দল কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলারেলওয়েগৌরীপুরচট্টগ্রাম বিভাগট্রেনময়মনসিংহ বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত