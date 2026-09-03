পূর্ব সুন্দরবনে নেটওয়ার্ক বিপর্যয়, ৪ দিন ধরে বিপাকে পর্যটক-জেলেরা

বাগেরহাটের শরণখোলা রেঞ্জের পূর্ব সুন্দরবনে মোবাইল নেটওয়ার্ক বিপর্যয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। কটকা অভয়ারণ্য পর্যটনকেন্দ্রে টেলিটকের দুটি জেনারেটর বিকল হয়ে যাওয়ায় টানা চার দিন ধরে কটকা, দুবলার আলোরকোল ও অফিসকিল্লায় থাকা টাওয়ারগুলোর কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।
ফলে এসব এলাকায় টেলিটকের মোবাইল সেবা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। এতে দুর্ভোগে পড়েছেন সুন্দরবনে ঘুরতে আসা পর্যটক, সাগর ও বনে মাছ ধরা জেলে এবং বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।
কটকা অভয়ারণ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তানভির হাসান ইমরান জানান, সোমবার (৩১ আগস্ট) কটকায় স্থাপিত টেলিটক টাওয়ারের দুটি জেনারেটর হঠাৎ বিকল হয়ে যায়। এরপর কটকা টাওয়ারের আওতাধীন দুবলার আলোরকোল ও অফিসকিল্লার টাওয়ার দুটিও অচল হয়ে পড়ে।
তিনি বলেন, দীর্ঘ তিন মাসের নিষেধাজ্ঞা শেষে সুন্দরবনে পর্যটন কার্যক্রম শুরুর পর এমন সময়ে মোবাইল যোগাযোগ বন্ধ থাকায় পর্যটকেরা সমস্যায় পড়েছেন। একই সঙ্গে সুন্দরবন ও সাগরে থাকা জেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং বন বিভাগের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগও ব্যাহত হচ্ছে।
সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, ‘তিন-চার দিন ধরে টেলিটকের নেটওয়ার্ক না থাকায় পর্যটক ও জেলেদের দুর্ভোগ বেড়েছে। বন বিভাগের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থাও কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।’
তিনি অভিযোগ করেন, কিছুদিন পরপরই সুন্দরবনে টেলিটকের নেটওয়ার্কে এ ধরনের বিপর্যয় দেখা দেয়।
টেলিটকের খুলনা বিভাগীয় ইনচার্জ মো. নূর আলম কটকার দুটি জেনারেটর একসঙ্গে বিকল হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, জরুরি ভিত্তিতে জেনারেটর মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী এক থেকে দুই দিনের মধ্যে ওই এলাকাগুলোতে টেলিযোগাযোগব্যবস্থা স্বাভাবিক হবে বলে আশা করছেন তাঁরা।
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