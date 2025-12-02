Ajker Patrika

সারের দাবিতে কৃষকদের বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি    
সারের দাবিতে জামালপুরের বকশীগঞ্জের বাট্রাজোড় ইউনিয়নের নতুন বাজার এলাকায় আজ মঙ্গলবার মহাসড়ক অবরোধ করেন কৃষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সারের দাবিতে জামালপুরের বকশীগঞ্জের বাট্রাজোড় ইউনিয়নের নতুন বাজার এলাকায় আজ মঙ্গলবার মহাসড়ক অবরোধ করেন কৃষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলায় সারের দাবিতে কৃষকেরা বিক্ষোভ করেছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে বাট্রাজোড় ইউনিয়নের নতুন বাজার এলাকায় বকশীগঞ্জ-রৌমারী মহাসড়ক অবরোধ করে তাঁরা এই বিক্ষোভ করেন। পরে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি বিভাগের আশ্বাসে কৃষকেরা অবরোধ তুলে নেন।

কৃষকদের অভিযোগ, বাজারে সারের তীব্র সংকট চলছে। কয়েক দিন ধরে সার না পাওয়ায় তাঁরা ভুট্টা ও আলু চাষাবাদ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন।

কৃষকেরা জানান, বাট্রাজোড় ইউনিয়নের বিক্রয়কেন্দ্রের প্রতিনিধি কৃষকদের জন্য সার বিক্রির ঘোষণা দিলেও কয়েকজন কৃষককে সার দেওয়ার পর হঠাৎ কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে কয়েক দিন ধরে অনেক কৃষক সার না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে বকশীগঞ্জ-রৌমারী মহাসড়ক অবরোধ করেন। হঠাৎ অবরোধের কারণে সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়।

কৃষক মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘১৫ দিন আগে বিক্রয়কেন্দ্র থেকে সার দিয়েছে। সে সময় অনেক কৃষক সার পাননি। আজকে (মঙ্গলবার) সার দেওয়ার তারিখ ঠিক ছিল। আমরা সকালে এসে লাইনে দাঁড়িয়েছি।’ কিন্তু ডিলার এসে বলেন, ‘এত মানুষকে সার কেমনে দেবেন? এই কথা বলে তিনি চলে যান। পরে খবর আসে আজ সার দেওয়া হবে না।’

খবর পেয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসমা-উল-হোসনা এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম ঘটনাস্থলে গিয়ে কৃষকদের আশ্বাস দেওয়ার পর তাঁরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন।

আসমা-উল-হোসনা বলেন, ‘সার না পাওয়া কৃষকদের আইডি কার্ড নেওয়া হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে আগামীকাল (বুধবার) থেকে তাঁদের সার দেওয়া হবে। এ আশ্বাস পাওয়ার পর কৃষকেরা অবরোধ তুলে নেন।’

কৃষি কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘উপজেলায় কোনো সার সংকট নেই। কিছু ব্যক্তি বারবার সার নিয়ে জনদুর্ভোগ তৈরি করছে। তাদের চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বাট্রাজোড় ইউনিয়নের সারের ডিলার ও মেসার্স মোজাহিদ ট্রেডার্সের মালিক রুমান বলেন, ‘আমার ঘরে ১৭৪ বস্তা সার ছিল। কিন্তু হঠাৎ ৫০০ থেকে ৭০০ লোক এসে পড়েন। এত মানুষের চাপে সার বিতরণ করা সম্ভব হয়নি।’

জামালপুরঅবরোধবকশীগঞ্জবিক্ষোভময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরকৃষক
শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলেন অটোরিকশাচালক পাপ্পু, পথে গুলি করেন বাপ্পারাজ: র‍্যাব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গ্রেপ্তার মো. ইউসুফ সরদার (৪৫) ও মো. উজ্জল ওরফে কাঞ্চি (৩০)। ছবি: র‍্যাব-১০
গ্রেপ্তার মো. ইউসুফ সরদার (৪৫) ও মো. উজ্জল ওরফে কাঞ্চি (৩০)। ছবি: র‍্যাব-১০

রাজধানীর জুরাইনে কবি নজরুল লেন কানা জব্বারের গলিতে পাপ্পু শেখ (২৬) নামের এক সিএনজি অটোরিকশাচালককে গুলি করে হত্যার ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার জুরাইন এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-১০।

এর আগে গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় পাপ্পু শেখকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় আজ ডিএমপির কদমতলী থানায় চারজনের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা করেন নিহত পাপ্পুর বাবা মিন্টু শেখ।

গ্রেপ্তার দুজন হলেন মো. ইউসুফ সরদার (৪৫) ও মো. উজ্জল ওরফে কাঞ্চি (৩০)।

র‍্যাব-১০ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, সিএনজি অটোরিকশাচালক মো. পাপ্পু শেখের (২৬) সঙ্গে স্থানীয় মাদক কারবারি বাপ্পারাজ ওরফে বাপ্পা গ্রুপের সঙ্গে মাদক কারবারকে কেন্দ্র করে বিরোধ তৈরি হয়। এতে বাপ্পা গ্রুপের সদস্যরা তাঁকে মারার পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী গতকাল সন্ধ্যায় তাঁকে টার্গেট করা হয়।

র‍্যাব-১০ আরও জানায়, ঘটনাস্থলে বাপ্পারাজ ওরফে বাপ্পা (৪০) আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে পরপর তিনটি গুলি করেন এবং তাঁর মধ্যে একটি গুলি পাপ্পুর শরীরে লাগে। এতে তিনি লুটিয়ে পড়েন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আজ ময়নাতদন্ত শেষে নিহত পাপ্পুর লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

জুরাইনে অটোরিকশাচালককে গুলি করে হত্যাজুরাইনে অটোরিকশাচালককে গুলি করে হত্যা

কদমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আইয়ুব আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ ঘটনার পর আজ নিহত পাপ্পু শেখের বাবা মন্টু শেখ বাদী হয়ে বাপ্পারাজসহ চারজনের নাম উল্লেখ করে একটি হত্যা মামলা করেছেন। প্রাথমিকভাবে পূর্বশত্রুতার জেরে হত্যার ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে জানা গেছে। হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

এদিকে হত্যার ঘটনায় করা মামলার দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১০। আজ সকালে জুরাইনের আলমবাগ এলাকা থেকে মো. ইউসুফ সরদারকে এবং দুপুরে জুরাইন রেলগেট এলাকা থেকে মো. উজ্জল ওরফে কাঞ্চিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার মো. ইউসুফের বিরুদ্ধে মাদক আইনের মামলাসহ তিনটি মামলা রয়েছে এবং মো. উজ্জলের বিরুদ্ধে মাদক আইনে দুটি মামলা রয়েছে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গতকাল সন্ধ্যায় পাপ্পু শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার জন্য নিজ ভাড়া বাসা থেকে বের হন। পথে দেশীয় অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্রসহ আসামিরা তাঁর ওপর হামলা চালান। নিহত পাপ্পুর বাড়ি মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার বাসাবাড়ী গ্রামে। পাপ্পু সিএনজি অটোরিকশা চালাতেন। স্ত্রী মোছা. জান্নাত ও এক ছেলেকে নিয়ে পূর্ব জুরাইনের মিষ্টির দোকান এলাকায় থাকতেন।

নিহত পাপ্পুর বাবা মন্টু শেখ বলেন, ‘গতকাল সন্ধ্যায় পাপ্পু বাসা থেকে বের হয়। এর ১০ মিনিট পরই খবর আসে, তাকে গুলি করা হয়েছে। গিয়ে শুনি, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।’

মন্টু শেখ আরও বলেন, ‘আমার দুইটা ছেলে, পাপ্পু বড়। তার আড়াই বছরের একটা ছেলে আছে। তারা আমার নাতিটাকে এতিম করে দিল।’

গুলিঢাকা জেলাহত্যারাজধানীর‍্যাবঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারঢাকা
ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে রডবোঝাই ট্রাকে ডাকাতি

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে রডবোঝাই ট্রাকে ডাকাতি

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে রডবোঝাই একটি ট্রাকে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (১ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের শ্রীনগর উপজেলার সমষপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, চট্টগ্রামের আবুল খায়ের স্টিল মিল থেকে ১৪ টন রড বোঝাই করে ট্রাকটি (ঢাকা মেট্রো ট-২৪-৬৩৯৫) ঝিনাইদহের শৈলকুপার উদ্দেশে রওনা দেয়। রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে শ্রীনগরের সমষপুর এলাকায় পৌঁছালে একটি পিকআপ ভ্যান ট্রাকটির সামনে ব্যারিকেড দেয়। মুহূর্তেই মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা ট্রাকচালক মো. ফারুক (৩২) ও হেলপার সাদেকুল ইসলামকে (২০) জোরপূর্বক নামিয়ে গামছা দিয়ে চোখ-মুখ বেঁধে পিকআপে তোলে এবং তাঁদের মারধর করে।

পরবর্তী সময়ে সংঘবদ্ধ ডাকাত চক্র ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে পালিয়ে যায়। পিকআপে তুলে চালক ও হেলপারকে কিছুক্ষণ ঘোরানো হয় এবং তাঁদের কাছ থেকে ভাড়ার ৩৫ হাজার টাকা ও দুটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। একপর্যায়ে ডাকাতেরা তাদের হাত-পা বেঁধে মাওয়া পুরাতন ফেরিঘাট এলাকার বালুমাঠসংলগ্ন কাশবনে ফেলে রেখে যায়।

এ ঘটনায় ট্রাকচালক মো. ফারুক শ্রীনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

শ্রীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হুদা খান বলেন, ‘অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।’

ডাকাতিঢাকা বিভাগমাওয়া এক্সপ্রেসওয়েজেলার খবরমাওয়া
নির্বাচন নিয়ে টালবাহানা করলে মানুষ উৎখাত করবে: চরমোনাই পীর

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালের বেলস পার্ক মাঠে ৮ দলের সমাবেশে চরমোনাই পীর। ছবি: আজকের পত্রিকা
বরিশালের বেলস পার্ক মাঠে ৮ দলের সমাবেশে চরমোনাই পীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির উদ্দেশে ইসলামী আন্দোলনের আমির সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম বলেছেন, ‘আপনাদের পায়ের নিচের মাটি সরে গেছে। এখনো যদি জনগণের অবস্থা না বোঝেন, নির্বাচন নিয়ে টালবাহানা করেন, তাহলে আপনাদেরও মানুষ উৎখাত করবে।’

আজ মঙ্গলবার বরিশালের ঐতিহাসিক বেলস পার্ক মাঠে ইসলামি ও সমমনা আট দলের বিভাগীয় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

পাঁচ দফা দাবিতে ধারাবাহিক কর্মসূচি হিসেবে সমাবেশ শুরুর আগে দুপুর থেকে বিভিন্ন জেলা-উপজেলার নেতা-কর্মীরা আসতে শুরু করেন। বেলা ২টার মধ্যে বেলস পার্ক লোকে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম বলেন, ‘দেশ নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে। এ দেশ নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া যাবে না। যারা ক্ষমতায় গিয়ে দেশের টাকা বিদেশে পাচার করেছে, বারবার উন্নয়নের কথা বলে বিদেশে বেগমপাড়া গড়েছে, তাদের আর সুযোগ দেওয়া হবে না।’

চরমোনাই পীর বলেন, ‘চাঁদাবাজি দেখার জন্য রাস্তায় নামিনি, মানুষ খুন হোক তা দেখার জন্য রাস্তায় নামিনি। জনগণ এই সমাবেশ থেকে চাঁদাবাজদের না বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।’

তিনি বলেন, ‘৫৩ বছর দেখেছি। বারবার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছে, উন্নয়নের কথা বলে বিদেশে বেগমপাড়া গড়েছে। তাদের জন্য পানের দোকানদার পর্যন্ত ব্যবসা করতে পারে না। চাঁদাবাজদের জায়গা বাংলার মাটিতে আর হবে না। একবারের জন্য হলেও ইসলামকে সুযোগ দিন। চাঁদাবাজ আর গুন্ডা থাকবে না।’

জামায়াতে ইসলামীর নায়েব আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, ‘আমরা দরজা বন্ধ করিনি। সব দলকে আহ্বান করছি, আসুন সবাই মিলে দেশে ইসলাম কায়েম করি।’

তিনি বলেন, ‘আল্লাহ কোরআনে দুটি দলের কথা বলেছে। এর একটি আল্লাহর দল। যারা আল্লাহর দলের থাকতে চান, তাঁরা হাত তুলে জানান। যাঁরা আল্লাহর দল করবেন, তাঁরা দুনিয়াতেও পাবেন, আখিরাতেও পাবেন।’

ইসলামী আন্দোলনের নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম বলেন, ‘আজকের এ সমাবেশ দেখে কেবল জালিম ও চাঁদাবাজেরাই নাখোশ হতে পারে। মুক্তিকামী মানুষ আশার আলো দেখবে ইনশা আল্লাহ।’

তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশে ইসলামি হুকুমত কায়েম হলে দেশের সর্বস্তরের মানুষ শান্তিতে বসবাস করবে। কেউ খাবে তো কেউ খাবে না—তা হবে না ইনশা আল্লাহ।’

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলনের সহকারী মহাসচিব মুফতি সৈয়দ এছহাক মুহাম্মাদ আবুল খায়ের, জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট মুয়াযযম হোসাইন হেলাল, কেন্দ্রীয় সদস্য ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, খেলাফত মজলিসের আমির অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল বাসির আজাদ, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর হোসেন, মহাসচিব মাওলানা জালালুদ্দিন, জাগপার সহসভাপতি রাশেদ প্রধান, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ইকবাল হোসেন, নেজামে ইসলাম পার্টির আমির অধ্যক্ষ মাওলানা সরওয়ার কামাল আজিজী, মহাসচিব মাওলানা মুসা বিন ইজহার, খেলাফত আন্দোলনের আমির মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিয়াজী, ডেভেলপমেন্ট পার্টির চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এ কে এম আনোয়ারুল ইসলাম চান প্রমুখ।

সমাবেশবরিশাল বিভাগনির্বাচনজেলার খবরচরমোনাই
সরকারি চাল কালোবাজারি, আটকের পর টাকার বিনিময়ে ছাড়ার অভিযোগ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সরকারি চাল কালোবাজারি, আটকের পর টাকার বিনিময়ে ছাড়ার অভিযোগ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচির চাল কালোবাজারে পাচারের সময় আটকের পর টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কামারখন্দ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন ও ট্যাগ কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাকের বিরুদ্ধে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগ সড়কের একটি মন্দিরের পাশে এ ঘটনা ঘটে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন জানান, ভিডব্লিউবির চাল সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিতরণের পর ব্যাপারী শান্তা ও রাজ্জাক সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে চাল কিনে কালোবাজারে পাচার করছিলেন। এ সময় ট্যাগ কর্মকর্তা টের পেয়ে চালবোঝাই ভ্যানের পিছু নেন। ভ্যানটি একটি মন্দিরের কাছে পৌঁছালে চালের ব্যাপারী নজরুল ও শান্তার কাছ থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা নিয়ে ৮-১০ বস্তা চালবোঝাই ভ্যানটি ছেড়ে দেন ট্যাগ কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক।

তবে টাকা নেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন আব্দুর রাজ্জাক। তিনি দাবি করেন, ‘শক্ত হাতে বিষয়গুলো দেখা হচ্ছে। কেউ যাতে পরিষদ এরিয়ার ভেতরে চাল ক্রয় করতে না পারে, সেটি আমি শক্তভাবে দেখছি। আর আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো আনা হয়েছে, সেগুলো শতভাগ মিথ্যা।’

এ ব্যাপারে উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা সেলিনা পারভীন জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

কামারখন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বিপাশা হোসাইন জানান, এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। ঘটনার প্রমাণ মিললে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সিরাজগঞ্জপাচাররাজশাহী বিভাগকামারখন্দজেলার খবরইউএনও
