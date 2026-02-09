Ajker Patrika
নির্বাচিত হলে মাদারীপুরকে একটি শিল্পনগরী গড়ে তুলব: খোকন

মাদারীপুর প্রতিনিধি
আনিছুর রহমান তালুকদার খোকন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ ধরে রাখার জন্য এবং একাত্তরের চেতনাকে ধরে রাখার জন্য সবাই ধানের শীষে ভোট দেবেন। ধানের শীষ জিতলে, বাংলাদেশ জিতবে আর হেরে গেলে, বাংলাদেশ হেরে যাবে।

সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে মাদারীপুরের কালকিনি সৈয়দ আবুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাদারীপুর-৩ আসনের ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী আনিছুর রহমান তালুকদার খোকন এসব কথা বলেন।

খোকন বলেন, ‘নির্বাচিত হতে পারলে মাদারীপুরের মানুষ শতভাগ যেন স্বাস্থ্যসেবা পায়, সেটাই থাকবে প্রথম লক্ষ্য।

দেশে যথেষ্ট শিল্প-কলকারখানা আছে, ঢাকার খুব কাছাকাছি হয়েও এই জেলা শিল্প খাতে পিছিয়ে আছে। নির্বাচিত হতে পারলে মাদারীপুরকে একটি শিল্পনগরী হিসেবে গড়ে তুলব। এই শিল্পের মাধ্যমে বেকার যুবকেরা, ছাত্ররা বিদেশমুখী না হয়ে কর্মসংস্থান খুঁজে নিবেন। এই কলকারখানায় উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে।’

নির্বাচনী জনসভায় পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত ছিলেন কালকিনি উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক ব্যাপারী, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব হোসেন মুন্সি প্রমুখ।

মাদারীপুরঢাকা বিভাগজেলার খবরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
