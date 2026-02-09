নির্বাচিত হলে মাদারীপুরকে একটি শিল্পনগরী গড়ে তুলব: খোকন

বাংলাদেশ ধরে রাখার জন্য এবং একাত্তরের চেতনাকে ধরে রাখার জন্য সবাই ধানের শীষে ভোট দেবেন। ধানের শীষ জিতলে, বাংলাদেশ জিতবে আর হেরে গেলে, বাংলাদেশ হেরে যাবে।
সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে মাদারীপুরের কালকিনি সৈয়দ আবুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাদারীপুর-৩ আসনের ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী আনিছুর রহমান তালুকদার খোকন এসব কথা বলেন।
খোকন বলেন, ‘নির্বাচিত হতে পারলে মাদারীপুরের মানুষ শতভাগ যেন স্বাস্থ্যসেবা পায়, সেটাই থাকবে প্রথম লক্ষ্য।
দেশে যথেষ্ট শিল্প-কলকারখানা আছে, ঢাকার খুব কাছাকাছি হয়েও এই জেলা শিল্প খাতে পিছিয়ে আছে। নির্বাচিত হতে পারলে মাদারীপুরকে একটি শিল্পনগরী হিসেবে গড়ে তুলব। এই শিল্পের মাধ্যমে বেকার যুবকেরা, ছাত্ররা বিদেশমুখী না হয়ে কর্মসংস্থান খুঁজে নিবেন। এই কলকারখানায় উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে।’
নির্বাচনী জনসভায় পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত ছিলেন কালকিনি উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক ব্যাপারী, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব হোসেন মুন্সি প্রমুখ।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত রয়েছে। কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনার সময় উত্তরার যেকোনো ভোটকেন্দ্রে সেনাবাহিনীর পৌঁছাতে সর্বোচ্চ ১০ মিনিট লাগবে বলে জানিয়েছেন উত্তরা আর্মি ক্যাম্পের কমান্ডিং অফিসার (সিও) লে. কর্নেল সাব্বির আহমেদ।৬ মিনিট আগে
বরগুনার পাথরঘাটায় পুলিশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ এনে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) রাত ৯টার দিকে পাথরঘাটা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর দলীয় কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের জামায়াত নেতারা উপস্থিত ছিলেন।১৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক ইব্রাহিম খোকনকে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় বন্দর এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) আরব আমিরাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ডিপি ওয়ার্ল্ডকে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে লাগাতার ধর্মঘট স্থগিতের পরদিন আটক হলেন২ ঘণ্টা আগে
বাগেরহাটে কাঠবোঝাই ট্রলির ধাক্কায় কামরুল ইসলাম (৪০) নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় চিংড়ি গবেষণাকেন্দ্রের সামনে বাগেরহাট-পিরোজপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।৩ ঘণ্টা আগে