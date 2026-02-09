‘টাকা দিয়ে কেউ ভোট কিনতে গেলে বেঁধে রাখবেন’

মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী নাদিরা আক্তার বলেছেন, ‘টাকা দিয়ে কেউ ভোট কিনতে গেলে তাকে বেঁধে রাখবেন। আমার রাজনৈতিক তৎপরতা দেখেই দল নমিনেশন দিয়েছে। আমি মনে করি, সৎ ও যোগ্য লোক যদি কাজ করে, তবে তা বিফলে যায় না।’
আজ সোমবার মাদারীপুর জেলার শিবচরের হাতির বাগান মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
নাদিরা আক্তার বলেন, ‘আপনারা সবাই নিজ নিজ বাড়ি পাহারা দেবেন। কেউ যদি টাকা দিয়ে ভোট কিনতে যায়, তাকে ধরে বেঁধে রেখে আমাকে খবর দেবেন। ভোট টাকা দিয়ে কেনার বস্তু নয়। ভোট যদি টাকা দিয়েই কেনা যেত, তাহলে আমি নমিনেশন পেতাম না। টাকা দিয়ে অন্য কেউ কিনে নিত। দল আমাকে নমিনেশন দিয়েছে। ১২ তারিখ জনগণের ভোটে ধানের শীষ বিজয়ী হবে ইনশা আল্লাহ।’
এ সময় উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আবু জাফর চৌধুরী, বর্তমান আহ্বায়ক শাহাদাত হোসেন খান, সদস্যসচিব সোহেল রানা, সদস্য আবুল বাশার সিদ্দিকী, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক আবুল কালাম মল্লিক, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হেমায়েত হোসেন খান, সদস্যসচিব আজহুল হুদা সেলিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক ইব্রাহিম খোকনকে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় বন্দর এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) আরব আমিরাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ডিপি ওয়ার্ল্ডকে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে লাগাতার ধর্মঘট স্থগিতের পরদিন আটক হলেন১৮ মিনিট আগে
বাগেরহাটে কাঠবোঝাই ট্রলির ধাক্কায় কামরুল ইসলাম (৪০) নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় চিংড়ি গবেষণাকেন্দ্রের সামনে বাগেরহাট-পিরোজপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।২৯ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়কে ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে আনোয়ার হোসেন নামের এক যুবদল নেতা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন মাহমুদ হাসান নামের আরও এক আরোহী। গতকাল রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) রাতে পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।৪২ মিনিট আগে
২০২৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর প্রথম ওয়ারেন্ট জারির পর থেকে এ পর্যন্ত ২৬ বার তাগিদ দেওয়া হলেও পুলিশ আসামি গ্রেপ্তারে ব্যর্থ হয়েছে। আদালতের আদেশে বিচারক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ওয়ারেন্ট তামিল না হওয়ায় বিচারিক কার্যক্রম দীর্ঘায়িত হচ্ছে। বিচারক আগামী ১৬ মার্চের মধ্যে ওয়ারেন্ট তামিল-সংক্রান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া১ ঘণ্টা আগে