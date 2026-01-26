Ajker Patrika
জামালপুর

নিখোঁজের তিন দিন পর অটোচালকের মরদেহ উদ্ধার

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি  
নিখোঁজের তিন দিন পর অটোচালকের মরদেহ উদ্ধার
নিহত আপেল মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে নিখোঁজের তিন দিন পর আপেল মিয়া (২৭) নামে এক অটোরিকশাচালকের বিকৃত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার বাহাদুরাবাদ ইউনিয়নের মদনের চর এলাকার একটি আখখেত থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে দেওয়ানগঞ্জ মডেল থানা-পুলিশ।

নিহত আপেল মিয়া বাহাদুরাবাদ এলাকার ফতর আলীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে অটোরিকশা নিয়ে উপজেলার বেলতলী বাজারে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন আপেল মিয়া। এর পর থেকে তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। খোঁজ না পেয়ে তাঁর বড় ভাই আফিজল হক দেওয়ানগঞ্জ মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।

রোববার বিকেলে স্থানীয়রা মদনের চর গ্রামের একটি আখখেতে মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে। মরদেহের মুখমণ্ডল ও শরীরের এক-তৃতীয়াংশ অংশ বিকৃত ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, কোনো হিংস্র প্রাণী মরদেহটি খেয়ে ফেলেছে।

আপেল মিয়ার বড় ভাই আফিজল হক বলেন, ভাই নিখোঁজ হওয়ার পর থানায় জিডি করা হয়। পরে আখখেত থেকে মরদেহ উদ্ধারের খবর পাওয়া যায়।

দেওয়ানগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর আহম্মদ বলেন, মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জামালপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

ইসলামপুরউদ্ধারজামালপুরঅটোরিকশাময়মনসিংহ বিভাগমরদেহজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘তোর পোলা-মাইয়াও যেন তোরে না দ্যাহে’, বাগেরহাটের ডিসি-এসপিকে হুমকি

সাদ্দামের প্যারোলে মুক্তি না মেলার দায় কার, বাগেরহাটের ডিসি কি অপরাধ করেছেন

নির্বাচনী পদযাত্রার আগে এনসিপির দুই নেতার পদত্যাগ

খেতাবপ্রাপ্ত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মাসিক ভাতা বাড়ছে

আমাদের শিশুদের মস্তিষ্ক বিক্রির জন্য নয়—সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধের ঘোষণা মাখোঁর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সাদ্দামের প্যারোলে মুক্তি না মেলার দায় কার, বাগেরহাটের ডিসি কি অপরাধ করেছেন

সাদ্দামের প্যারোলে মুক্তি না মেলার দায় কার, বাগেরহাটের ডিসি কি অপরাধ করেছেন

নির্বাচনী পদযাত্রার আগে এনসিপির দুই নেতার পদত্যাগ

নির্বাচনী পদযাত্রার আগে এনসিপির দুই নেতার পদত্যাগ

‘তোর পোলা-মাইয়াও যেন তোরে না দ্যাহে’, বাগেরহাটের ডিসি-এসপিকে হুমকি

‘তোর পোলা-মাইয়াও যেন তোরে না দ্যাহে’, বাগেরহাটের ডিসি-এসপিকে হুমকি

খেতাবপ্রাপ্ত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মাসিক ভাতা বাড়ছে

খেতাবপ্রাপ্ত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মাসিক ভাতা বাড়ছে

কুমিল্লা-১০: হাইকোর্টে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন মোবাশ্বের, দেখালেন বিএনপির মনোনয়ন

বিএনপির মনোনয়ন দেখিয়ে হাইকোর্টে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন মোবাশ্বের

সম্পর্কিত

নিখোঁজের তিন দিন পর অটোচালকের মরদেহ উদ্ধার

নিখোঁজের তিন দিন পর অটোচালকের মরদেহ উদ্ধার

চরাঞ্চলে সাপের উপদ্রব, দুই বছরে আক্রান্ত ৩৭০

চরাঞ্চলে সাপের উপদ্রব, দুই বছরে আক্রান্ত ৩৭০

আওয়ামী লীগ নেতাকে ধরতে গিয়ে হামলার শিকার পুলিশ, আহত ২

আওয়ামী লীগ নেতাকে ধরতে গিয়ে হামলার শিকার পুলিশ, আহত ২

নওগাঁ: ছয় আসনের তিনটিতেই বিএনপির কাঁটা স্বতন্ত্ররা

নওগাঁ: ছয় আসনের তিনটিতেই বিএনপির কাঁটা স্বতন্ত্ররা