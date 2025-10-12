Ajker Patrika
হবিগঞ্জে অবৈধভাবে সিলিকা বালু তোলায় ১৪ জনের কারাদণ্ড

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি  
হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে আজ রোববার অবৈধভাবে সিলিকা বালু তোলার কাজে জড়িত ব্যক্তিদের আটকের পর কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলায় অবৈধভাবে সিলিকা বালু তোলার অপরাধে ১৪ জনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। তাঁদের প্রত্যেককে এক মাসের কারাদণ্ড দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শফিকুল ইসলাম।

আজ রোববার সকালে পাইকপাড়া ইউনিয়নের বদরগাজী এলাকায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একটি যৌথ দল এই অভিযান চালায়। এ সময় সিলিকা বালু তোলার কাজে জড়িত ১৪ জনকে আটক করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে বালুভর্তি কয়েকটি ট্রাকও জব্দ করে যৌথ দল। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত আটক ব্যক্তিদের এক মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন উলুকান্দি গ্রামের নূর উদ্দিন (৩৩), নিশাপট গ্রামের জাকারিয়া (২৬), আব্দুল্লাপুর গ্রামের শাহজাহান মিয়া (৩২), শানখলা গ্রামের শাহীন মিয়া (২১), পূর্ব পঞ্চাশ গ্রামের ওয়াহিদ মিয়া (২৩), শানখলা গ্রামের আব্দুল করিম জুনেদ (১৯), কাঁঠালবাড়ি গ্রামের মো. ইউসুফ (২৩) ও মো. সারাজ মিয়া (৩০), হলহলিয়ার মো. এনামুল হক (১৯), ডেউয়াতলীর মো. জামাল মিয়া (২১), ফান্দ্রাইলের রিপন মিয়া (২৪), বরমপুরের নয়ন মিয়া (২২), দেউন্দির মো. আতর আলী (৪২) ও মো. নুরুল ইসলাম (৪৩)।

চুনারুঘাটের ইউএনও শফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, সিলিকা বালু লুট বন্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

হবিগঞ্জকারাদণ্ডচুনারুঘাটসিলেটজেলার খবর
