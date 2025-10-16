Ajker Patrika
> সারা দেশ
> হবিগঞ্জ

ভারতে ৩ বাংলাদেশির লাশ, কুপিয়ে ও তির মেরে হত্যার অভিযোগ

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি 
ভারতের ত্রিপুরায় নিহত বাংলাদেশিদের লাশ উদ্ধার করে স্থানীয় থানা-পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত
ভারতের ত্রিপুরায় নিহত বাংলাদেশিদের লাশ উদ্ধার করে স্থানীয় থানা-পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের খোয়াই এলাকায় তিন বাংলাদেশিকে কুপিয়ে ও তির মেরে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। তাঁদের বাড়ি হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলায়। গতকাল বুধবার রাত ১০টার দিকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) পক্ষ থেকে নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় শনাক্ত করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহেদুল ইসলাম জানান, ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ও বিজিবির মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ওই তিন ব্যক্তির লাশ হস্তান্তরের কথা রয়েছে। লাশ গ্রহণের জন্য পুলিশ, বিজিবি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও নিহত ব্যক্তিদের স্বজনেরা উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের বল্লা সীমান্তে অপেক্ষা করছেন।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন চুনারুঘাটের আলীনগর গ্রামের আশ্বব আলীর ছেলে জুয়েল মিয়া (৩২), বাসুল্লা গ্রামের কনা মিয়ার ছেলে পণ্ডিত মিয়া (৪৫) ও কবিলাশপুর গ্রামের কদ্দুস মিয়ার ছেলে সজল মিয়া (২০)।

থানা-পুলিশ জানিয়েছে, ওই তিন ব্যক্তি গরু আনার জন্য গত সোমবার রাতে অবৈধভাবে সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে ত্রিপুরার খোয়াই জেলার বিদ্যাবিল এলাকায় প্রবেশ করেন। সেখানে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী তাঁদের কুপিয়ে ও তির মেরে হত্যা করেন। পরে ত্রিপুরার খোয়াই থানা-পুলিশ তাঁদের লাশ উদ্ধার করে।

চুনারুঘাটের গাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য তারেকুর রহমান বলেন, গতকাল রাতে বিজিবি নিহত ওই তিন ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে। পরে বিএসএফের পক্ষ থেকে পাওয়া ছবি দেখে জুয়েল, পণ্ডিত ও সজলের লাশ শনাক্ত করা হয়।

গতকাল রাতে ৫৫ বিজিবির (হবিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন) ক্যাপ্টেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. তানজিলুর রহমান বলেন, ত্রিপুরায় তিন বাংলাদেশিকে হত্যা করা হয়েছে। বিএসএফের সঙ্গে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁদের লাশ ফেরত আনার প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

হবিগঞ্জনিহতবিএসএফবিজিবিভারতসিলেট বিভাগচুনারুঘাটবৈঠকজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

সম্পর্কিত

সিলেট রেলস্টেশনের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

সিলেট রেলস্টেশনের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

সৈয়দপুরে ১০ শিক্ষকের কলেজে এক পরীক্ষার্থী, তবুও ফেল

সৈয়দপুরে ১০ শিক্ষকের কলেজে এক পরীক্ষার্থী, তবুও ফেল

মিরপুরের আগুন নেভাতে আরও সময় লাগবে, বের হচ্ছে বিষাক্ত পানি ও গ্যাস: ফায়ার সার্ভিস

মিরপুরের আগুন নেভাতে আরও সময় লাগবে, বের হচ্ছে বিষাক্ত পানি ও গ্যাস: ফায়ার সার্ভিস

ভারতে ৩ বাংলাদেশির লাশ, কুপিয়ে ও তির মেরে হত্যার অভিযোগ

ভারতে ৩ বাংলাদেশির লাশ, কুপিয়ে ও তির মেরে হত্যার অভিযোগ