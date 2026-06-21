Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

নবীগঞ্জে ট্রাকচাপায় সিএনজির চালক নিহত, প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি 
নবীগঞ্জে ট্রাকচাপায় সিএনজির চালক নিহত, প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ
দুর্ঘটনার পর সিএনজি শ্রমিকেরা ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করেন (ইনসেটে নিহত সোহেল মিয়া)। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক পারাপারের সময় ট্রাকচাপায় সোহেল মিয়া (৪৫) নামের এক সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে সিএনজি শ্রমিকেরা মহাসড়ক অবরোধ করলে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।

রোববার ভোরে উপজেলার আউশকান্দি কিবরিয়া চত্বর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সোহেল মিয়া কুর্শি ইউনিয়নের কুর্শি গ্রামের জব্বার উল্লাহর ছেলে।

পুলিশ জানায়, প্রতিদিনের মতো ভোরে জীবিকার তাগিদে সিএনজিচালিত অটোরিকশা নিয়ে বের হন সোহেল মিয়া। পরে আউশকান্দি কিবরিয়া চত্বর এলাকায় অটোরিকশা রেখে চা পান করতে মহাসড়কের অপর পাশে যাচ্ছিলেন তিনি। এ সময় ঢাকা থেকে সিলেটগামী মাছবোঝাই একটি দ্রুতগতির ট্রাক তাঁকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি আটক করা হয়েছে।

ঘটনার প্রতিবাদে আউশকান্দি এলাকায় সিএনজি শ্রমিকেরা ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে এবং সড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

খবর পেয়ে নবীগঞ্জ থানা-পুলিশ ও শেরপুর হাইওয়ে থানা-পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শেরপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনিছুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুর্ঘটনায় জড়িত ট্রাকটি আটক করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

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