চুনারুঘাটে প্রতিবন্ধী তরুণীকে ধর্ষণ মামলার আসামি গ্রেপ্তার

হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে প্রতিবন্ধী তরুণীকে ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি মো. কাউসার মিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। আজ শনিবার সকালে চুনারুঘাট উপজেলার আহম্মদাবাদ ইউনিয়নে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার কাউসার মিয়া চুনারুঘাট উপজেলার বাসিন্দা।
র্যাব জানায়, গত ২৩ জুন চুনারুঘাটের ওই এলাকায় কাউসার মিয়ার বিরুদ্ধে এক প্রতিবন্ধী তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পর ভুক্তভোগী তরুণী চুনারুঘাট থানায় ধর্ষণের অভিযোগে কাউসার মিয়া ও তাঁর দুই ছেলেকে আসামি করে মামলা করেন।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী তরুণী রাতে আম কুড়াতে গেলে কাউসার মিয়া তাকে ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করেন। এ ঘটনায় মামলার পর থেকেই কাউসার পলাতক ছিলেন।
আসলাম খানের চাচাতো ভাই মো. মিরাজ খান বলেন, তাঁদের বাসা শনির আখড়া এলাকায়। জিয়া সরণি রোডে আসলাম খানের ক্রোকারিজের দোকান রয়েছে।৩ মিনিট আগে
কাপ্তাই হ্রদের পানি কমে যাওয়ায় সাত দিন পর রাঙামাটির ঝুলন্ত সেতুতে পর্যটক প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। আজ শনিবার সকাল থেকে পর্যটকেরা সেতুতে প্রবেশ করতে পারছেন।৮ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় একাধিক ককটেল বিস্ফোরণে উভয় পক্ষের ছয়জন গুরুতর আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় প্রাগপুর-ভেড়ামারা সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।১৫ মিনিট আগে
নেত্রকোনার মদনে ভোক্তাদের মধ্যে বিতরণের জন্য বরাদ্দ করা ওএমএসের (ওপেন মার্কেট সেল) ৫ হাজার কেজি চাল কালোবাজারে বিক্রির চেষ্টার অভিযোগে বিএনপি নেতা ও সাবেক চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম চৌধুরীসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।১৮ মিনিট আগে