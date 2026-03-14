Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

চুনারুঘাটে খোয়াই নদে ভেসে উঠল নিখোঁজ দিনমজুরের লাশ

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আব্দুল জলিল। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে খোয়াই নদে ডুবে নিখোঁজ হওয়ার দুই দিন পর দিনমজুর আব্দুল জলিলের (৫০) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার (১৪ মার্চ) দুপুরে স্থানীয় লোকজন নদে তাঁর লাশ ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান। পরে খবর পেয়ে স্বজনেরা এসে তাঁর লাশ শনাক্ত করেন।

আব্দুল জলিল চুনারুঘাট উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের খেতামারা গ্রামের আবুল হাশেমের ছেলে। তিনি স্থানীয় গরু ব্যবসায়ী আকিল মিয়ার সঙ্গে দিনমজুর হিসেবে কাজ করতেন।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার আমুরোড হাট থেকে গরু নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন জলিল। সন্ধ্যার দিকে কোটাবাড়ী এলাকায় সাঁতরে খোয়াই নদ পার হওয়ার সময় তিনি নিখোঁজ হন। কিছুক্ষণ পর গরুটি বাড়িতে ফিরে এলেও জলিল আর ফেরেননি। খবর পেয়ে চুনারুঘাট ফায়ার সার্ভিসের একটি ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযান চালায়। তবে শুক্রবার বিকেল ৪টা পর্যন্ত ডুবুরি দল তাঁর কোনো সন্ধান পায়নি।

চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আব্দুল জলিলের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

হবিগঞ্জমৃত্যুসিলেট বিভাগচুনারুঘাটনদজেলার খবর
দরজার শিকল আটকিয়ে ঘরে আগুন, দগ্ধ স্বামী-স্ত্রী

