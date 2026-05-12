বগুড়া

বগুড়ার সাবেক চেয়ারম্যান সিটন ঢাকায় গ্রেপ্তার

বগুড়া প্রতিনিধি
অরুণ কান্তি রায় সিটন। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার গাবতলী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অরুণ কান্তি রায় সিটনকে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার (১১ মে) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকার আবাসিক ভবন থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ মঙ্গলবার (১২ মে) দুপুর ১২টার দিকে তাঁকে বগুড়া জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

গ্রেপ্তার সিটন গাবতলী উপজেলার তেলিহাটা গ্রামের শরৎচন্দ্র রায়ের ছেলে। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশবিষয়ক উপকমিটির সদস্য।

বগুড়া জেলা গোয়েন্দা শাখার ইনচার্জ ইকবাল বাহার বলেন, অরুণ কান্তি রায় সিটনের বিরুদ্ধে জুলাই আগস্টের হত্যা মামলাসহ চারটি মামলা রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

