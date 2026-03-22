Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে পিকআপ খাদে পড়ে নারীসহ নিহত ৪

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জে পিকআপ খাদে পড়ে নারীসহ নিহত ৪
খাদ থেকে পিকআপ ভ্যানটি টেনে তোলা হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার আন্দিউড়া এলাকায় পিকআপ ভ্যান খাদে পড়ে নারীসহ চারজন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মাধবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোহেল রানা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, ঘরের আসবাববোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশে খাদে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তিন পুরুষ ও একজন নারী নিহত হন। খবর পেয়ে শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানা, মাধবপুর থানা-পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

জামালপুরে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ল শতাধিক মানুষ, নিহত ২

জামালপুরে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ল শতাধিক মানুষ, নিহত ২

নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেলথ মিথ ভেঙে দিল ইরান, যা বলছেন চীনা সমরবিদ

নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেলথ মিথ ভেঙে দিল ইরান, যা বলছেন চীনা সমরবিদ

