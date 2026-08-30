Ajker Patrika
En
হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি   
আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৬, ১৭: ০৯
হবিগঞ্জ সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত
ফাইল ছবি

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার আহম্মদাবাদ ইউনিয়নের চিমটিবিল সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যদের গুলিতে বাংলাদেশি তরুণ সোহাগ মিয়া (২০) নিহত হয়েছেন।

আজ রোববার সকালে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সোহাগ মিয়া চিমটিবিল সীমান্ত এলাকার শফিক মিয়ার ছেলে বলে জানা গেছে।

নিহত সোহাগের চাচা আব্দুল কাদির জানান, প্রতিদিনের মতো আজ সকালে সোহাগ সীমান্ত এলাকায় গরু রাখতে যান। এ সময় বিএসএফ সদস্যরা অতর্কিতভাবে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। গুলিবিদ্ধ হয়ে সোহাগ সীমান্ত এলাকায় পড়ে থাকেন।

পরে সোহাগকে খুঁজে না পেয়ে পরিবারের লোকজনসহ স্বজনেরা সীমান্ত এলাকায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে তাঁর চাচা আব্দুল কাদিরসহ কয়েকজন তাঁকে সীমান্ত এলাকায় পড়ে থাকা অবস্থায় উদ্ধার করে চুনারুঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক সিরাজাম মুনিরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

চুনারুঘাট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তারেক নাজির জানান, ভারতীয় সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে সোহাগ মিয়া নিহত হয়েছেন।

বিষয়:

গুলিহবিগঞ্জনিহতবিএসএফচুনারুঘাটজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত