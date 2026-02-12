Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

ভোটকেন্দ্রে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, ইংল্যান্ডপ্রবাসীকে ৫ দিনের কারাদণ্ড

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৫: ৫৭
ভোটকেন্দ্রে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, ইংল্যান্ডপ্রবাসীকে ৫ দিনের কারাদণ্ড
গোলাম রসূল রাসেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জ-১ আসনভুক্ত নবীগঞ্জের ইনাতগঞ্জ ইউনিয়নের মোস্তফাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে প্রিসাইডিং কর্মকর্তার সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও ব্যালট পেপার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগে গোলাম রসূল রাসেল নামের এক ইংল্যান্ডপ্রবাসীকে পাঁচ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তিনি ধানের শীষের সমর্থক। তাঁর বাবা আওয়ামী লীগ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। বেলা ১১টার দিকে গোলাম রসূল ওই কেন্দ্রে গিয়ে হইচই শুরু করেন। এ সময় তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করা হলে তিনি ব্যালট পেপার ছিঁড়ে ফেলেন। পরে তাঁকে আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালত তাঁকে উল্লিখিত শাস্তি দেন।

নবীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা রুহুল আমিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

হবিগঞ্জসিলেট বিভাগনির্বাচনঢাকাভ্রাম্যমাণ আদালতত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনগণভোটভোটের খবর
