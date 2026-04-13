Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ পৌরসভার মশকনিধন অভিযান উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের হুইপ

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জ পৌরসভার মশকনিধন অভিযান উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের হুইপ
মশকনিধন অভিযানের উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের হুইপ জি কে গউছ। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে সমন্বিত পরিচ্ছন্নতা ও মশকনিধন অভিযানের উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের হুইপ ও হবিগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য জি কে গউছ।

উদ্বোধনকালে জি কে গউছ বলেন, নাগরিকদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করা অত্যন্ত জরুরি। মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশকনিধন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

সংসদ সদস্য পৌরবাসীর সহযোগিতা কামনা করে বলেন, সবাইকে নিজ নিজ বাসাবাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখার পাশাপাশি জলাবদ্ধতা দূর করতে সচেতন হতে হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন হবিগঞ্জ পৌরসভার প্রশাসক মো. মঈনুল হক, হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুল কাইয়ুম, হবিগঞ্জ পৌরসভার পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাবেদ ইকবালসহ পৌরসভার অন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

উদ্বোধনের পর পৌরসভার পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও এর সংলগ্ন জলাশয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং মশা নিধনে ওষুধ ছেটান।

হবিগঞ্জ পৌরসভার মশকনিধন অভিযান উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের হুইপ

হবিগঞ্জ পৌরসভার মশকনিধন অভিযান উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের হুইপ

