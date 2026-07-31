এবার নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী-সারজিসসহ এনসিপির ১০ নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

হবিগঞ্জে ছাত্রদল ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসির উদ্দীন পাটোয়ারী ও উত্তর অঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক সারজিস আলমসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। একই অভিযোগে অজ্ঞাতনামা আরও ৪০ থেকে ৫০ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
\বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) রাত ১১টার দিকে হবিগঞ্জ সদর মডেল থানায় অভিযোগটি দায়ের করেন জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন রুকন।
অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন—এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসির উদ্দীন পাটোয়ারী, মুখ্য সমন্বয়ক (উত্তর অঞ্চল) সারজিস আলম, হবিগঞ্জ পৌর এনসিপির আহ্বায়ক নুর আলম চৌধুরী, ফকরুদ্দিন জাকি, মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, রুহাম গাজী, মাহফুজুর রহমান চৌধুরী, নাহিদুল ইসলাম তারেক, আবু বকর মোহাম্মদ পোলাদ ও ওয়াদুদ মাহমুদ চৌধুরীসহ অজ্ঞাত আরও ৪০ থেকে ৫০ জন।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গত ২৮ জুলাই বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত হবিগঞ্জ শহরের কোর্ট মসজিদের সামনের প্রধান সড়কে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। শহীদ রিপন শীলের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা সভায় যোগ দিতে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা জড়ো হলে এনসিপির কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতাদের নেতৃত্বে একদল লোক উসকানিমূলক স্লোগান দিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।
অভিযোগে আরও বলা হয়, হামলায় ছাত্রদল নেতা মাহফুজ চৌধুরীর ডান কাঁধে লোহার রডের আঘাতে গুরুতর জখম হয় এবং মোজাক্কির হোসেন ইমন ইটের আঘাতে মাথায় রক্তাক্ত জখম হন। এছাড়া আহতদের কাছ থেকে কয়েকটি আইফোন ও নগদ অর্থ ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগও করা হয়েছে।
অভিযোগকারী ছাত্রদল নেতা ইকবাল হোসেন রুকন বলেন, ‘এনসিপির নেতাকর্মীরা অতর্কিতভাবে ছাত্রদলের ওপর হামলা চালিয়েছে। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।’
এ বিষয়ে হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহিদুল হক বলেন, ‘অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে রোপা আমনের চারা রোপণের সময় জমিতে পড়ে থাকা বিদ্যুতের ছেঁড়া তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে মুস্তাকিম নামের এক কৃষিশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে উপজেলার লেলাং ইউনিয়নের শাহনগর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে...৭ মিনিট আগে
পাবনা শহরে অভিযান চালিয়ে অপহৃত এক স্কুলছাত্রকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় অপহরণকারী চক্রের পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) দিবাগত রাতে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ও সদর থানা-পুলিশের যৌথ অভিযানে অপহৃত শিক্ষার্থীকে উদ্ধার এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়।২৫ মিনিট আগে
দীর্ঘ ২২ বছর একই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শেষে অবসরে গেলেন প্রধান শিক্ষক মো. কবির উদ্দিন। সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দীর্ঘ দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ব্যতিক্রমী এক রাজকীয় সংবর্ধনা দিয়েছেন সহকর্মী, শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা...৪৩ মিনিট আগে
রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলায় অভিযান চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল, গুলি ও বিদেশি সিগারেট উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।৪৪ মিনিট আগে