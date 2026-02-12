গোপালগঞ্জ-৩ আসনে ৭ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে ধানের শীষ

গোপালগঞ্জ-৩ আসনে মোট ১০৮টি কেন্দ্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৭টির ফলাফল পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী এস এম জিলানী ৪,০১৩ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।
তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী হাবিবুর রহমান হাবিব, যিনি ফুটবল প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, পেয়েছেন ১,৭১৮ ভোট। ১১ দলীয় জোট সমর্থিত প্রার্থী আব্দুল আজিজ মাক্কী (রিক্সা) পেয়েছেন ১,৩৫৯ ভোট এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক (ঘোড়া) পেয়েছেন ১,০০০ ভোট।
প্রাপ্ত কেন্দ্রগুলোর ফলাফলে এ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী বর্তমানে শীর্ষে অবস্থান করছেন।
হবিগঞ্জ-২ (বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ) আসনে মোট ১৫০টি কেন্দ্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৪৪টির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বিএনপি প্রার্থী আবু মনসুর সাখাওয়াত হাসান ধানের শীষ প্রতীকে ৩৫,৫৫৯ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।৩ মিনিট আগে
পিরোজপুর-১ আসনে মোট ১৬৭টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১৪টির ফলাফল জানা গেছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের মাসুদ সাঈদী ১৯,৭৩৮ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। ধানের শীষ প্রতীকের অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন পেয়েছেন ১১,৬১৯ ভোট।১০ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ-১১ (ভালুকা) আসনের লোহাবৈ বরাদী সরকারি প্রাথমিক স্কুল কেন্দ্রের একটি কক্ষ দখল করে দেদারসে ব্যালটে সিল মারার অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোট চলাকালে এ ঘটনা ঘটে। পরে সাময়িক বন্ধ থাকার পর ভোট গ্রহণ পুনরায় শুরু হয়।১৭ মিনিট আগে
নরসিংদীতে মোট ৬৬৩টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১২৯টির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পাঁচটি সংসদীয় আসনে সবকটিতেই ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন।১৭ মিনিট আগে