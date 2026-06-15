Ajker Patrika
গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে হঠাৎ ছাত্রলীগের মহাসড়ক অবরোধ

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জে হঠাৎ ছাত্রলীগের মহাসড়ক অবরোধ
ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা মহাসড়ক অবরোধ করেন। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

গোপালগঞ্জে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন।

আজ সোমবার দুপুরে কাশিয়ানী উপজেলার রাতইল হর্টিকালচারের সামনে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে এ কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় মহাসড়কে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দেয়। তবে কি কারণে তাঁরা এই কর্মসূচি পালন করেছেন তা জানা যায়নি।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মুকসুদপুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার নাফিছুর রহমান জানান, দুপুরের দিকে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের কিছু নেতা-কর্মী কাশিয়ানীর হর্টিকালচার সেন্টারের সামনের সড়কে জড়ো হয়। পরে তাঁরা টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই বিক্ষোভকারীরা স্থান ত্যাগ করে। এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিষয়:

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