Ajker Patrika
গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে বিয়ের পিঁড়ি থেকে যুবক কারাগারে...

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি 
জয় চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বাল্যবিবাহের অপরাধে বিয়ের পিঁড়ি থেকে এক যুবককে কারাগারে পাঠিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই অপরাধে তাঁকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার উপজেলার পাটগাতী ইউনিয়নে এই ঘটনা ঘটে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কয়েক দিন আগে বাগেরহাটের মোল্লাহাট উপজেলার বাসিন্দা জয় চৌধুরীর (২৩) সঙ্গে টুঙ্গিপাড়া নবুখালী গ্রামের এক কিশোরীর (১৩) বিয়ে ঠিক হয়। সোমবার রাতে বিয়ে করতে আসেন জয় চৌধুরী। তখন এলাকাবাসীর মাধ্যমে খবর পেয়ে সেখানে হাজির হন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও টুঙ্গিপাড়া সহকারী কমিশনার (ভূমি) আল-আমিন হালদার।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে বাল্যবিবাহের অপরাধে জয় চৌধুরীকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৩ হাজার টাকা জরিমানা করেন তিনি। এ সময় টুঙ্গিপাড়া উপজেলার পাটগাতী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান সুভাষ বিশ্বাসসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) আল-আমিন হালদার বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে বাল্যবিবাহের সত্যতা পাই। তখন মেয়ের কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে বয়স ১৩ বছর দেখা যায়। পরে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে বর জয় চৌধুরীকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। এ ছাড়া মেয়েকে তার পরিবারের জিম্মায় দেওয়া হয়েছে।’

পাঠকের আগ্রহ

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

ফরিদপুরে দাদি-ফুফুসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

ফরিদপুরে দাদি-ফুফুসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি: কর্মচারী না হয়েও নেতা তিনি

রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি: কর্মচারী না হয়েও নেতা তিনি

১৭৩ দিন হরতালের সুযোগ কাউকে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

১৭৩ দিন হরতালের সুযোগ কাউকে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

সম্পর্কিত

ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন বুধবার ও বৃহস্পতিবার, থাকছে না আওয়ামী প্যানেল

ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন বুধবার ও বৃহস্পতিবার, থাকছে না আওয়ামী প্যানেল

ববি শিক্ষকদের ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা, হুঁশিয়ারি ভিসির

ববি শিক্ষকদের ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা, হুঁশিয়ারি ভিসির

পঞ্চগড়ে মৌসুমের প্রথম নিলামে বিক্রি হলো ৬৪ হাজার ৩৪৩ কেজি চা, সর্বোচ্চ দর ২৭৫ টাকা

পঞ্চগড়ে মৌসুমের প্রথম নিলামে বিক্রি হলো ৬৪ হাজার ৩৪৩ কেজি চা, সর্বোচ্চ দর ২৭৫ টাকা

শিশু গৃহকর্মীকে নির্যাতন: বিমানের সাবেক এমডি সাফিকুরের জামিন

শিশু গৃহকর্মীকে নির্যাতন: বিমানের সাবেক এমডি সাফিকুরের জামিন