Ajker Patrika
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গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে ট্রাক-বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩, আহত ২০

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জে ট্রাক-বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩, আহত ২০
লোকাল বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুমড়েমুচড়ে যাওয়া ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জ সদরে ট্রাক ও লোকাল বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নারীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন।

নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে পুলিশ। নিহতদের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে গোপালগঞ্জ-টেকেরহাট আঞ্চলিক মহাসড়কের উপজেলার বৌলতলী ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বৌলতলী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. শফিউল আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

মো. শফিউল আলম বলেন, টেকেরহাট থেকে গোপালগঞ্জগামী সোনালী পরিবহনের একটি লোকাল বাস বৌলতলী ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ড্রাম ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে বাসটি রাস্তার পাশে খাঁদে পড়ে যায় এবং ট্রাকটি সড়কের ওপর উল্টে পড়ে। এতে হতাহতের এ ঘটনা ঘটে।

এই পুলিশ কর্মকর্তা আরও বলেন, গোপালগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ স্থানীয়দের সহায়তায় নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

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