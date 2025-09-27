গোপালগঞ্জে বাস ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ৫

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে বাস ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৫ জন। নিহত ও আহতদের বাড়ি মাদারীপুর জেলায়। তারা কাশিয়ানীর মাঝিগাতিতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিল। তবে তাৎক্ষণিক তাদের বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি।
আজ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কাশিয়ানী উপজেলার মাঝিগাতি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
ভাঙ্গা হাইওয়ে পুলিশের সার্জেন্ট মো. রাসেল মিয়া ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খুলনা থেকে ঢাকাগামী ইমাদ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ঘটনাস্থলে বিপরিত দিক থেকে আসা একটি যাত্রী বোঝাই ইজিবাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হয় এবং অপর একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। বাকীদের অবস্থাও গুরুতর বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন।
গুরুতর আহত ৩ জনকে গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে বাস ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৫ জন। নিহত ও আহতদের বাড়ি মাদারীপুর জেলায়। তারা কাশিয়ানীর মাঝিগাতিতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিল। তবে তাৎক্ষণিক তাদের বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি।
আজ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কাশিয়ানী উপজেলার মাঝিগাতি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
ভাঙ্গা হাইওয়ে পুলিশের সার্জেন্ট মো. রাসেল মিয়া ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খুলনা থেকে ঢাকাগামী ইমাদ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ঘটনাস্থলে বিপরিত দিক থেকে আসা একটি যাত্রী বোঝাই ইজিবাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হয় এবং অপর একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। বাকীদের অবস্থাও গুরুতর বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন।
গুরুতর আহত ৩ জনকে গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
স্কুলছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবিতে খাগড়াছড়ি জেলায় জুম্ম ছাত্র-জনতার ডাকে ২৪ ঘণ্টার সড়ক অবরোধ চলছে। শনিবার ভোর ৫টা থেকে শুরু হওয়া এই অবরোধ রোববার ভোর ৬টা পর্যন্ত চলবে বলে ঘোষণা দিয়েছে জুম্ম ছাত্র-জনতা।৩০ মিনিট আগে
রাজধানীর লালবাগ এলাকার একটি বাসা থেকে নজরুল (৪৩) নামে এক ব্যাংক কর্মকর্তার রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে আর এন ডি রোডের জমজম টাওয়ারের ৬ষ্ঠ তলা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে লালবাগ থানা-পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তের জন্য রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়।১ ঘণ্টা আগে
খোঁজাখুজির এক পর্যায়ে প্রতিবেশি মমিনুলের বাড়ীর রান্না ঘরের পেছনে নতুন গাছ লাগানো আলগা মাটির নিচে মোবারকের লাশ দেখতে পায় লোকজন। এসময় কৌশলে মমিনুল পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে সুরাতহাল প্রতিবেদন তৈরী করে। মরদেহের বিভিন্ন স্থানে অস্ত্রের গভীর কাটা ক্ষত রয়েছে। ময়নাতদন্তের১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের গজারিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় শ্রাবন্তী আক্তার (১৪) নামে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রী নিহত হয়েছে। শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রাবন্তী গজারিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ছিল।২ ঘণ্টা আগে