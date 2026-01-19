মাদারীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত: কোটালীপাড়ার পাইকের বাড়ি গ্রামে চলছে শোকের মাতম

কোটালীপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি
মাদারীপুরের ঘটকচরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে পাঁচজন গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের পাইকের বাড়ি গ্রামের বাসিন্দা। এ ঘটনায় গ্রামজুড়ে চলছে শোকের মাতম।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার সন্ধ্যায় ঘটকচর এলাকায় সার্বিক পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে যাত্রীবাহী ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই সাতজন নিহত হন।
নিহতদের মধ্যে পাইকের বাড়ি গ্রামের পলাশ বাড়ৈর স্ত্রী দুলালী বাড়ৈ (৪২), জয়ন্ত বাড়ৈর স্ত্রী অমিতা বাড়ৈ (৫৩), প্রকাশ বাড়ৈর স্ত্রী আভা বাড়ৈ (৬৫), রঞ্জিত বাড়ৈর স্ত্রী শেফালী বাড়ৈ (৪৫) এবং পংকজ বিশ্বাসের স্ত্রী কামনা বাড়ৈ (৫০) রয়েছেন।
পাইকের বাড়ি গ্রামের কলেজছাত্রী পান্না বাড়ৈ জানান, ওই পাঁচ নারী গতকাল ভোরে দিনমজুরের কাজ করতে মাদারীপুরে যান। কাজ শেষে ইজিবাইকে করে ফেরার পথে ঘটকচর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা বাসটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে তাঁরা ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।
একই গ্রামের গৃহিণী কাজল বাড়ৈ বলেন, ‘আমাদের এলাকার অনেক মানুষই দিনমজুরের কাজ করতে মাদারীপুরের বিভিন্ন এলাকায় যান। সকালে কাজে গিয়ে সন্ধ্যায় সবাই লাশ হয়ে ফিরল। আমরা এই ঘটনায় নিহত পরিবারগুলোর জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করছি।’
সাদুল্লাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সমর চাঁদ মৃধা খোকন জানান, ঘটনাটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। নিহতদের মরদেহ রাতেই গ্রামে আনা হয়েছে। বর্তমানে দাহকার্য সম্পন্ন করা হচ্ছে।
মাদারীপুরের ঘটকচরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে পাঁচজন গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের পাইকের বাড়ি গ্রামের বাসিন্দা। এ ঘটনায় গ্রামজুড়ে চলছে শোকের মাতম।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার সন্ধ্যায় ঘটকচর এলাকায় সার্বিক পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে যাত্রীবাহী ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই সাতজন নিহত হন।
নিহতদের মধ্যে পাইকের বাড়ি গ্রামের পলাশ বাড়ৈর স্ত্রী দুলালী বাড়ৈ (৪২), জয়ন্ত বাড়ৈর স্ত্রী অমিতা বাড়ৈ (৫৩), প্রকাশ বাড়ৈর স্ত্রী আভা বাড়ৈ (৬৫), রঞ্জিত বাড়ৈর স্ত্রী শেফালী বাড়ৈ (৪৫) এবং পংকজ বিশ্বাসের স্ত্রী কামনা বাড়ৈ (৫০) রয়েছেন।
পাইকের বাড়ি গ্রামের কলেজছাত্রী পান্না বাড়ৈ জানান, ওই পাঁচ নারী গতকাল ভোরে দিনমজুরের কাজ করতে মাদারীপুরে যান। কাজ শেষে ইজিবাইকে করে ফেরার পথে ঘটকচর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা বাসটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে তাঁরা ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।
একই গ্রামের গৃহিণী কাজল বাড়ৈ বলেন, ‘আমাদের এলাকার অনেক মানুষই দিনমজুরের কাজ করতে মাদারীপুরের বিভিন্ন এলাকায় যান। সকালে কাজে গিয়ে সন্ধ্যায় সবাই লাশ হয়ে ফিরল। আমরা এই ঘটনায় নিহত পরিবারগুলোর জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করছি।’
সাদুল্লাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সমর চাঁদ মৃধা খোকন জানান, ঘটনাটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। নিহতদের মরদেহ রাতেই গ্রামে আনা হয়েছে। বর্তমানে দাহকার্য সম্পন্ন করা হচ্ছে।
অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, ‘জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে যশোর ছাত্রদল ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজন করেছে। এই মিনি ম্যারাথন শিক্ষার্থী ও তরুণদের স্বাস্থ্য সচেতন হতে সহায়তা করবে। এ ছাড়া বিশেষ মানুষদের কর্মময় জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারব, যাতে নিজেদের তৈরি করে দেশ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারি।’৪ মিনিট আগে
সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ (কসবা-আখাউড়া) সংসদীয় আসনে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) মুশফিকুর রহমান। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্বাক্ষরিত ধানের শীষ প্রতীক বরাদ্দের চিঠি তিনি রোববার রাতে (১৮ জানুয়ারি)...১৭ মিনিট আগে
প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম সাংবাদিকদের বলেন, জুলাই-আগস্ট আন্দোলন ঘিরে সারা দেশের মতো নারায়ণগঞ্জেও ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চলেছে। এ ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তদন্ত সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী ট্রাইব্যুনালে ফরমাল চার্জ দাখিল করেছে প্রসিকিউশন।৩৭ মিনিট আগে
রাজধানীতে সড়ক অবরোধ করছেন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকেরা। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বাড্ডার ফুজি টাওয়ার এলাকায় সড়ক অবরোধ করে যান চলাচল বন্ধ করে দেন তাঁরা। এ সময় কুড়িল থেকে রামপুরা সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।৩৯ মিনিট আগে