গণঅধিকার পরিষদের জেলা কমিটি ঘোষণার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ৫৯ সদস্যের পদত্যাগ

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গণঅধিকার পরিষদের গোপালগঞ্জ জেলা কার্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
গণঅধিকার পরিষদের গোপালগঞ্জ জেলা কার্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জে গণঅধিকার পরিষদের জেলা কমিটি ঘোষণার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সভাপতি, সাংগঠনিক সম্পাদকসহ ৫৯ সদস্য পদত্যাগ করেছেন। গতকাল রোববার (২৬ অক্টোবর) তাঁরা পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে ই-মেইলের মাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন। আজ সোমবার (২৭ অক্টোবর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন দলটির গোপালগঞ্জ জেলা কমিটির পদত্যাগী সভাপতি মো. আল আমিন সরদার।

গত শুক্রবার ৭৯ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটির অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় কমিটি।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি) গোপালগঞ্জ জেলার নবঘোষিত কমিটি গঠনের পর থেকেই দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। নতুন কমিটির সভাপতি আল আমিন সরদার ও সাংগঠনিক কে এম নাজমুল ইসলামসহ ৫৯ জন সদস্য পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

পদত্যাগকারী নেতাদের অভিযোগ, নতুন কমিটি গঠন প্রক্রিয়ায় দলের মূলনীতি, যোগ্যতা ও মাঠপর্যায়ের ত্যাগ-তিতিক্ষা কোনোভাবে বিবেচনা করা হয়নি। অনেক পরিশ্রমী ও নিবেদিতপ্রাণ নেতা-কর্মীকে বঞ্চিত করে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও পক্ষপাতের মাধ্যমে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা গণঅধিকার পরিষদের আদর্শ ও গণতান্ত্রিক চেতনার পরিপন্থী।

এ বিষয়ে সদ্য পদত্যাগকারী সভাপতি মো. আল আমিন সরদার বলেন, ‘নতুন কমিটিতে সাবেক যুবলীগ ও এনসিপি নেতাদের পদ দেওয়া হয়েছে। অথচ নিবেদিত নেতা-কর্মীদের মূল্যায়ন করা হয়নি। এতে নেতা-কর্মীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এতে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে আমিসহ ৫৯ সদস্য পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছি।’

গোপালগঞ্জঢাকা বিভাগপদত্যাগগণঅধিকার পরিষদ
