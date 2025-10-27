গণঅধিকার পরিষদের জেলা কমিটি ঘোষণার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ৫৯ সদস্যের পদত্যাগ

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জে গণঅধিকার পরিষদের জেলা কমিটি ঘোষণার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সভাপতি, সাংগঠনিক সম্পাদকসহ ৫৯ সদস্য পদত্যাগ করেছেন। গতকাল রোববার (২৬ অক্টোবর) তাঁরা পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে ই-মেইলের মাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন। আজ সোমবার (২৭ অক্টোবর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন দলটির গোপালগঞ্জ জেলা কমিটির পদত্যাগী সভাপতি মো. আল আমিন সরদার।
গত শুক্রবার ৭৯ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটির অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় কমিটি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি) গোপালগঞ্জ জেলার নবঘোষিত কমিটি গঠনের পর থেকেই দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। নতুন কমিটির সভাপতি আল আমিন সরদার ও সাংগঠনিক কে এম নাজমুল ইসলামসহ ৫৯ জন সদস্য পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।
পদত্যাগকারী নেতাদের অভিযোগ, নতুন কমিটি গঠন প্রক্রিয়ায় দলের মূলনীতি, যোগ্যতা ও মাঠপর্যায়ের ত্যাগ-তিতিক্ষা কোনোভাবে বিবেচনা করা হয়নি। অনেক পরিশ্রমী ও নিবেদিতপ্রাণ নেতা-কর্মীকে বঞ্চিত করে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও পক্ষপাতের মাধ্যমে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা গণঅধিকার পরিষদের আদর্শ ও গণতান্ত্রিক চেতনার পরিপন্থী।
এ বিষয়ে সদ্য পদত্যাগকারী সভাপতি মো. আল আমিন সরদার বলেন, ‘নতুন কমিটিতে সাবেক যুবলীগ ও এনসিপি নেতাদের পদ দেওয়া হয়েছে। অথচ নিবেদিত নেতা-কর্মীদের মূল্যায়ন করা হয়নি। এতে নেতা-কর্মীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এতে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে আমিসহ ৫৯ সদস্য পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছি।’
গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
জামালপুর প্রতিনিধি
জামালপুর সদর উপজেলায় কাভার্ড ভ্যানচাপায় অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত চারজনকে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার দিপপাইত এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন রাশেদ (৩০), চান মিয়া (৬২) ও আরিফা খাতুন (২৮)। তাঁদের মধ্যে রাশেদ ঘটনাস্থলে এবং অপর দুজনকে হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান।
জামালপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুস সাকিব আজকের পত্রিকাকে বলেন, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে একটি কাভার্ড ভ্যান বিপরীত দিক থেকে আসা অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই রাশেদ নামের একজন নিহত হন। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে ছয়জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করান। তাঁদের মধ্য থেকে আরও দুজন মারা যান। অপর চারজনের চিকিৎসাসেবা চলছে।
নাজমুস সাকিব আরও বলেন, দুর্ঘটনার পর কাভার্ড ভ্যানটি নিয়ে চালক পালিয়েছেন। দুমড়েমুচড়ে যাওয়া অটোরিকশাটি উদ্ধার করে নারায়ণপুর পুলিশ তদন্তকেন্দ্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ করা হলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ও ভৈরব সংবাদদাতা
ভৈরবকে জেলা ঘোষণার দাবিতে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের জেরে ঢাকা-চট্টগ্রাম-সিলেট রেলপথ দেড় ঘণ্টার জন্য অবরোধ করা হয়। অবরোধ চলাকালীন নোয়াখালী থেকে ঢাকাগামী উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনে আন্দোলনকারীদের একাংশ পাথর নিক্ষেপ ও ভাঙচুর চালায়। এতে ট্রেনের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কয়েকজন যাত্রী আহত হন।
আজ সোমবার সকাল ১০টায় রেলস্টেশনে জড়ো হয়ে ছাত্র-জনতা রেলপথ অবরোধ শুরু করে। সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে নোয়াখালী থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনটি ভৈরব স্টেশনে এসে আটকা পড়ে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও রেলওয়ে সূত্র জানায়, আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে চললেও বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে আন্দোলনকারীদের একাংশ হঠাৎ উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনে বৃষ্টির মতো পাথর ছুড়তে শুরু করে। এ সময় ট্রেনের হেডলাইট ও কিছু গ্লাস ভাঙচুর করা হয় এবং কয়েকজন যাত্রী আহত হন। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
১১টা ৪৫ মিনিটে পুলিশ ও রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সহযোগিতায় উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশে স্টেশন ত্যাগ করে। এই অবরোধের ফলে বিদেশগামী যাত্রীসহ শত শত সাধারণ ট্রেনযাত্রী চরম ভোগান্তিতে পড়েন। অবরোধের আতঙ্কে কালনি এক্সপ্রেস, চট্টলা এক্সপ্রেসসহ বেশ কিছু ট্রেন সময়মতো স্টেশনে পৌঁছাতে না পেরে পার্শ্ববর্তী স্টেশনে অপেক্ষায় ছিল।
ভৈরব ছাত্র ও যুবসমাজের আহ্বায়ক সাইফুর রহমান শাহরিয়ার, ছাত্রদল নেতা জাহিদুল হক হৃদয়, ছাত্রনেতা শেখ মহিউদ্দিন চিশতি পরাগ ও হান্নান হিমুর নেতৃত্বে রেলপথ অবরোধ করা হয়। তাঁদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মো. আরিফুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি হাজি মো. শাহিন, উপজেলা যুবদল আহ্বায়ক দেলোয়ার হোসেন সুজন, জামায়াতে ইসলামী ভৈরব উপজেলা শাখার নায়েবে আমির অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ মোছা এবং পৌর শাখার সেক্রেটারি হাবিবুর রহমান মিঠু প্রমুখ।
অবরোধ চলাকালে ভৈরব সার্কেলের এএসপি নয়ন আহমেদ ও ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খন্দকার ফুহাদ রুহানী, স্টেশনমাস্টার মো. ইউসুফ, রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাঈদ আহমেদসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতিতেই ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ করে আন্দোলনকারীরা।
ভৈরব রেলওয়ে থানার ওসি সাঈদ আহমেদ বলেন, ‘রেলপথ অবরোধের কারণে ১০টা ২৫ মিনিটে উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনটি স্টেশনে আটকা পড়ে। প্রায় এক ঘণ্টার মতো ট্রেনটি আটকা ছিল। পরে পুলিশের সহযোগিতায় ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যায়। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।’
ভৈরব রেলস্টেশন মাস্টার মো. ইউসুফ বলেন, ‘আন্দোলনের মুখে ট্রেনটি স্টেশনে আটকা পড়ে। আমরা এবং পুলিশ ট্রেনের ওপর ও লাইন থেকে আন্দোলনকারীদের সরাতে চাইলে আন্দোলনকারীদের একটা অংশ ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ করে। ১১টা ৪২ মিনিটে ট্রেনটি স্টেশন ছেড়ে যায়। অবরোধের কারণে কয়েকটি ট্রেন পার্শ্ববর্তী স্টেশনে অবস্থান নেয়। এতে কিছুটা শিডিউল বিপর্যয় হয়।’
এদিকে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনার পর ভৈরব ছাত্র ও যুবসমাজের আহ্বায়ক সাইফুর রহমান শাহরিয়ার তাৎক্ষণিক ফেসবুক লাইভে এসে রেলস্টেশন মাস্টার মো. ইউসুফ ও রেলওয়ে কর্মকর্তাদের ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, রেলস্টেশন মাস্টার ও রেলওয়ে কর্মকর্তারাই পাথর নিক্ষেপের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। তিনি আরও বলেন, ‘আন্দোলন বানচাল করতে আন্দোলনকারীদের একটি অংশ ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ করেছে। আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করেছি। এ ঘটনার দায় আমাদের না।’
গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জে মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মিরাজ মিয়া (৪৫) নামের এক ব্যাংক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার ভোরে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ডুমদিয়া এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মিরাজ মিয়া বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলার বড়বাড়িয়া গ্রামের মৃত জব্বার মিয়ার ছেলে। তিনি বেসিক ব্যাংক নরসিংদী শাখায় চাকরি করতেন।
গোপালগঞ্জের ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে থানার এসআই রোমান মোল্লা বলেন, আজ ভোরে গ্রামের বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলে করে নরসিংদীর উদ্দেশে রওনা দেন মিরাজ। গোপালগঞ্জের ডুমদিয়া নামক স্থানে তিনি মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে মোটরসাইকেলটি সজোরে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই মিরাজ মিয়া নিহত হন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরে পরিবারের পক্ষে পুলিশের কাছে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লাশ পোস্টমর্টেম ছাড়াই হস্তান্তর করা হয়।
ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ছাদেক খান (৫৮) নামে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ৩টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দ্য ওয়ান রেস্টুরেন্টের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ খবর পেয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।
ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি আজ সোমবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।
যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. নজরুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, রাতে যাত্রাবাড়ী ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দ্য ওয়ান রেস্টুরেন্টের দক্ষিণ পাশে চট্টগ্রামগামী লেনে একটি দুর্ঘটনার খবর জানা যায়। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই ব্যক্তি রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।
তিনি জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, রাতে কোনো এক যানবাহনে চাপায় ওই ব্যক্তি ঘটনাস্থলে মারা গেছেন। বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। প্রথমে ওই ব্যক্তিকে অজ্ঞাত হিসেবে পাওয়া যায়। তবে রাতেই সিআইডির ফরেনসিক টিমের সহযোগিতায় ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে তাঁর নাম-পরিচয় জানা যায়। ওই ব্যক্তির নাম ছাদেক খান (৫৮)। তাঁর গ্রামের বাড়ি মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার দিয়াপাড়া গ্রামে। বাবার নাম রওশান আলী খান। বর্তমানে উত্তর যাত্রাবাড়ী এলাকায় থাকতেন। তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।
