চট্টগ্রামে তরুণীকে ধর্ষণ, যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গা এলাকায় ছয় বছর আগে এক তরুণীকে ধর্ষণের ঘটনার মামলায় মো. রাজীব (২৮) নামের এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
সোমবার (৬ জুলাই) চট্টগ্রামের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৭-এর বিচারক এস এম জিয়াউর রহমান এ রায় ঘোষণা করেন। যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি রাজীব চট্টগ্রাম নগরের উত্তর পতেঙ্গা ধুমপাড়া এলাকার বাসিন্দা।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী কফিল উদ্দীন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, এই মামলায় আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আদালত আসামিকে দোষী সব্যস্ত করে সাজার রায় ঘোষণা করেছেন।
আদালতের রায় ঘোষণার সময় আসামি উপস্থিত ছিলেন। রায় শেষে আসামিকে সাজা পরোয়ানামূলে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।
রাষ্ট্রপক্ষে এই মামলা পরিচালনা করেন অ্যাডিশনাল পিপি অ্যাডভোকেট জেবুন নাহার।
মামলার নথি সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী তরুণী তাঁর মায়ের সঙ্গে নগরের পতেঙ্গা থানার কাটঘর হিন্দুপাড়া এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। দীর্ঘদিন ধরে রাজীব বিয়ের আশ্বাস দিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন।
২০২০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি দুপুরে বাসায় কেউ না থাকার সুযোগে আসামি রাজীব ওই বাসায় গিয়ে ওই তরুণীকে ধর্ষণ করেন। পরে প্রতিবেশীদের হাতে আটক হন ওই যুবক।
এ সময় ভুক্তভোগীকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) ভর্তি করা হয়। ২০২০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ভুক্তভোগীর মা পতেঙ্গা থানায় একটি মামলা করেন।
তদন্ত শেষে একই বছরের ১৩ ডিসেম্বর আদালত আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার কার্যক্রম শুরু করেন। এই মামলায় মোট পাঁচজন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।
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