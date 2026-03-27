Ajker Patrika
গোপালগঞ্জ

কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ঢুকে আহতকে দ্বিতীয়বার কোপাল প্রতিপক্ষ

কোটালীপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৭ মার্চ ২০২৬, ১১: ৫৩
কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে রাসেল বিশ্বাস (২৫) নামের এক যুবককে মারধরের পর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ঢুকে দ্বিতীয় দফায় কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে প্রতিপক্ষ। আজ শুক্রবার সকালে কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এই ঘটনা ঘটে।

আহত রাসেল বিশ্বাস উপজেলার বর্ষাপাড়া গ্রামের জামাল বিশ্বাসের ছেলে। বর্তমানে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বর্ষাপাড়া গ্রামের জামাল বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর আপন ভাই পান্না বিশ্বাসের দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। এর জেরে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে পান্না বিশ্বাসের লোকজন জামালের ছেলে রাসেল বিশ্বাসকে মারধর করে।

পরিবারের সদস্যরা আজ সকালে রাসেলকে কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। অভিযোগ রয়েছে, এ সময় পান্না বিশ্বাসের লোকজন সেখানে এসে চায়নিজ কুড়াল দিয়ে রাসেলকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে।

রাসেলের ভাই রবিউল বিশ্বাস বলেন, জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তাঁর চাচা পান্না বিশ্বাসের সঙ্গে বিরোধ চলছিল। এর জেরে বৃহস্পতিবার রাতে পান্না বিশ্বাসের লোকজন তাঁর ভাইকে মারধর করে। পরে হাসপাতালে ভর্তি করার পর সেখানে এসে শাওন বিশ্বাস, বাবু বিশ্বাস, মানিক বিশ্বাস, অনিক বিশ্বাস ও হাফিজুর বিশ্বাস চায়নিজ কুড়াল দিয়ে রাসেলকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করেন।

এ বিষয়ে জানতে পান্না বিশ্বাসের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়নি। তাঁর মোবাইল ফোনটিও বন্ধ পাওয়া গেছে।

কোটালীপাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সুব্রত মালো বলেন, ঘটনাটি শোনার পর পুলিশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যায়। বর্তমানে সেখানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

জমিমারধরকোটালীপাড়াগোপালগঞ্জঢাকা বিভাগঅভিযোগকুপিয়ে জখমযুবকস্বাস্থ্য
