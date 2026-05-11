মৌলভীবাজারে হামে আক্রান্ত ৩ শিশুর মৃত্যু

গত তিন সপ্তাহে মৌলভীবাজারে হামে আক্রান্ত হয়ে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া ১৮ জনের শরীরে হাম ও রুবেলা পজিটিভ পাওয়া গেছে।
আজ সোমবার মৌলভীবাজার সিভিল সার্জন সূত্র জানিয়েছে, জেলায় এ পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি ৪২৪টি শিশুর নমুনা পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ল্যাব টেস্টের মাধ্যমে ১৬ জনের হাম ও দুজনের রুবেলা শনাক্ত হয়েছে।
গত তিন সপ্তাহে শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া ও কমলগঞ্জ উপজেলায় হামে আক্রান্ত হয়ে তিন শিশু মারা গেছে। মৃত শিশুদের মধ্যে একজনের বয়স এক বছর পাঁচ মাস এবং অন্য দুজনের বয়স ৯ মাস। শ্রীমঙ্গল ও কুলাউড়ায় যে দুটি বাচ্চা মারা গেছে, তারা সিলেটে বসবাস করে। স্থায়ী ঠিকানা মৌলভীবাজার হওয়ায় মৌলভীবাজারের হিসাবে এসেছে।
জেলা সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) সুপারভাইজার মো. আব্দুর রহমান বলেন, হামের সংক্রমণ রোধে জেলায় ২ লাখ ৪ হাজার ৯২৮ শিশুকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সব উপজেলায় হামের টিকা পৌঁছে গেছে।
মৌলভীবাজারের সিভিল সার্জন মো. মামুনুর রহমান বলেন, জেলায় হামের টিকা নিশ্চিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে টিকাদান কর্মসূচির ৯৮ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে। টিকা দেওয়ার পর তা দেহে পুরোপুরি কার্যকর হতে কমপক্ষে এক মাস সময় লাগবে।
নাটোরের লালপুরে ফ্যামিলি কার্ড করে দেওয়ার কথা বলে টাকা দাবির অভিযোগে কাজল হোসেন (৪৫) নামে এক যুবককে পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল রোববার রাতে উপজেলার আড়বাব ইউনিয়নের অমৃতপাড়া গ্রামে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবীর হোসেন এই দণ্ডাদেশ দেন।৭ মিনিট আগে
ফেনীর দাগনভূঞায় ডোবা থেকে মোহাম্মদ হাসান নামের ১৮ মাস বয়সী এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (১১ মে) বেলা ১১টার দিকে দাগনভূঞা পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের আমানউল্লাহপুরের দাসপাড়া এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত হাসান লক্ষ্মীপুর জেলার কমলনগর উপজেলার মোহাম্মদ তারেকের ছেলে।২৪ মিনিট আগে
সরকার অনুমোদিত খুচরা কার্ডধারী সার বিক্রেতাদের সনদ বহাল রাখার দাবি জানিয়েছেন ‘খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ’। আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এ অবস্থান কর্মসূচি পালন করে সংগঠনটি।৩০ মিনিট আগে
মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার চরদৌলতখান ইউনিয়নে জেলেদের জন্য বরাদ্দ করা চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ সোমবার (১১ মে) দুপুরে অর্ধশতাধিক জেলে কালকিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেন। এ সময় তাঁরা অনিয়মের প্রতিবাদ জানিয়ে প্রকৃত....৩২ মিনিট আগে