Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারে হামে আক্রান্ত ৩ শিশুর মৃত্যু

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ১১ মে ২০২৬, ২০: ৪৯
মৌলভীবাজার সদর হাসপাতাল। ছবি: আজকের পত্রিকা

গত তিন সপ্তাহে মৌলভীবাজারে হামে আক্রান্ত হয়ে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া ১৮ জনের শরীরে হাম ও রুবেলা পজিটিভ পাওয়া গেছে।

আজ সোমবার মৌলভীবাজার সিভিল সার্জন সূত্র জানিয়েছে, জেলায় এ পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি ৪২৪টি শিশুর নমুনা পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ল্যাব টেস্টের মাধ্যমে ১৬ জনের হাম ও দুজনের রুবেলা শনাক্ত হয়েছে।

গত তিন সপ্তাহে শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া ও কমলগঞ্জ উপজেলায় হামে আক্রান্ত হয়ে তিন শিশু মারা গেছে। মৃত শিশুদের মধ্যে একজনের বয়স এক বছর পাঁচ মাস এবং অন্য দুজনের বয়স ৯ মাস। শ্রীমঙ্গল ও কুলাউড়ায় যে দুটি বাচ্চা মারা গেছে, তারা সিলেটে বসবাস করে। স্থায়ী ঠিকানা মৌলভীবাজার হওয়ায় মৌলভীবাজারের হিসাবে এসেছে।

জেলা সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) সুপারভাইজার মো. আব্দুর রহমান বলেন, হামের সংক্রমণ রোধে জেলায় ২ লাখ ৪ হাজার ৯২৮ শিশুকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সব উপজেলায় হামের টিকা পৌঁছে গেছে।

মৌলভীবাজারের সিভিল সার্জন মো. মামুনুর রহমান বলেন, জেলায় হামের টিকা নিশ্চিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে টিকাদান কর্মসূচির ৯৮ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে। টিকা দেওয়ার পর তা দেহে পুরোপুরি কার্যকর হতে কমপক্ষে এক মাস সময় লাগবে।

