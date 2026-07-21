Ajker Patrika
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গোপালগঞ্জ

বন্ধুদের সঙ্গে ডাব পাড়তে গিয়ে নিখোঁজ কিশোর, দুই দিন পর পুকুরে মিলল লাশ

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২১ জুলাই ২০২৬, ১৭: ৪২
বন্ধুদের সঙ্গে ডাব পাড়তে গিয়ে নিখোঁজ কিশোর, দুই দিন পর পুকুরে মিলল লাশ
প্রতীকী ছবি

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে একটি পরিত্যক্ত পুকুর থেকে রিয়ান মোল্লা (১৩) নামের এক কিশোরের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নিহত কিশোর উপজেলার কমলাপুর মধ্যপাড়া গ্রামের রিপন মোল্লার ছেলে।

আজ মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার কমলাপুর গ্রামের আওলাদ মোল্লার পরিত্যক্ত পুকুর থেকে ওই কিশোরের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মুকসুদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ আল মামুন।

ওসি জানান, গত রোববার রাতে রিয়ান তার দুই বন্ধু আরিফ ও মুরছালিনকে সঙ্গে নিয়ে আওলাদ মোল্লার বাগান থেকে ডাব পাড়তে যায়। এ সময় ডাব পাড়তে গাছে ওঠে রিয়ান। একপর্যায়ে গাছ থেকে পরিত্যক্ত পুকুরে পড়ে যায় সে। এরপর খোঁজাখুঁজি করে রিয়ানকে না পেয়ে বাড়িতে চলে যায় বন্ধুরা।

ওসি আরও জানান, রিয়ান বাড়ি না ফিরলে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে আরিফ ও মুরছালিন বিষয়টি জানায়।

ওসি আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা আরিফ মিয়া ও মুরছালিন শেখকে আটক করে থানায় নিয়ে আসেন। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

নিখোঁজগোপালগঞ্জউদ্ধারপুলিশঢাকা বিভাগমুকসুদপুরজেলার খবর
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