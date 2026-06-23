কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ঘিরে গোপালগঞ্জে নিরাপত্তা জোরদার, ৬ জন আটক

ার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ঘিরে সম্ভাব্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় গোপালগঞ্জে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্টতা বা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্নিত করার আশঙ্কায় কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর উপজেলায় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ সংশ্লিষ্ট ছয়জনকে আটক করেছে পুলিশ।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ ও আনসার সদস্যদের পাশাপাশি সেনাবাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে। জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টহল জোরদার করা হয়েছে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত জেলার সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও অন্যান্য দিনের তুলনায় রাস্তাঘাটে লোকসমাগম কিছুটা কম দেখা গেছে।
জেলা প্রশাসক মো. আরিফউজ-জামান বলেন, ‘গোপালগঞ্জের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বর্তমানে শান্ত রয়েছে। যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে।’
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