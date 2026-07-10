Ajker Patrika
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গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে টানা ভারী বর্ষণে জলাবদ্ধতা, দুর্ভোগে জনজীবন

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জে টানা ভারী বর্ষণে জলাবদ্ধতা, দুর্ভোগে জনজীবন
গোপালগঞ্জ শহরসহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

টানা ভারী বর্ষণে গোপালগঞ্জ শহরসহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। এতে সড়ক ও নিম্নাঞ্চল পানিতে তলিয়ে গিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

শুক্রবার সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন সড়ক, অলিগলি ও নিচু এলাকায় হাঁটুসমান পানি জমে থাকতে দেখা যায়। জলাবদ্ধতার কারণে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন অফিসগামী মানুষ, শিক্ষার্থী ও শ্রমজীবীরা।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কয়েক ঘণ্টার টানা বৃষ্টিতেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টির পানি দীর্ঘ সময় ধরে জমে থাকে। অনেক এলাকায় বাড়ির উঠান ও প্রবেশপথ পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় বাসিন্দাদের ঘর থেকে বের হতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এতে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হচ্ছে।

এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত পানি নিষ্কাশনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা না হলে আগামী দিনগুলোতে জলাবদ্ধতা ও জনদুর্ভোগ আরও বাড়তে পারে।

বিষয়:

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