Ajker Patrika
গোপালগঞ্জ

টুঙ্গিপাড়ায় মাদ্রাসাছাত্রের বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় মামলা দায়ের

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি
সোমবার রাতে ককটেল বানানোর সময় বিস্ফোরণ ঘটে মাদ্রাসাছাত্রের বাড়িতে। ছবিঃ আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় মাদ্রাসাছাত্রের বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় মামলা করেছে পুলিশ। বুধবার (২৫ মার্চ) মাদ্রাসাছাত্র মতিউর রহমানসহ (২৩) অজ্ঞাতনামা চারজনকে আসামি করে মামলা করেন টুঙ্গিপাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শুকুর আলী। এর আগে গত সোমবার (২৩ মার্চ) রাতে ককটেল বানানোর সময় বিস্ফোরণ ঘটে মতিউর রহমানের বাড়িতে। এতে আহত হন তিনি।

মতিউর টুঙ্গিপাড়া উপজেলার নিলফা বাজার এলাকার মোস্তাক আহম্মেদের ছেলে ও গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ভেন্নাবাড়ি মাদ্রাসার ছাত্র। তিনি এক বছর পর মাওলানা পাস করবেন বলে জানিয়েছেন স্বজনেরা।

মামলা সূত্রে জানা যায়, সোমবার রাতে উপজেলার কুশলী ইউনিয়নের নিলফা গ্রামে মতিউর রহমানসহ কয়েকজন দুষ্কৃতকারী ককটেল বানাচ্ছিল। এ সময় একটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। এতে মতিউরের হাত-পা ও মুখ ঝলসে গিয়ে গুরুতর জখম হন। তখন সঙ্গে থাকা অজ্ঞাতনামা চারজন দৌড়ে পালিয়ে যান। বিস্ফোরিত ককটেলের বিকট শব্দে স্থানীয় লোকজন মতিউরের বাড়িতে এসে তাঁকে উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসক তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। বর্তমানে মতিউর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে পুলিশ পাহারায় চিকিৎসাধীন।

টুঙ্গিপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আইয়ুব আলী বলেন, সোমবার রাতে ককটেল বিস্ফোরণ হওয়ার পরদিন মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় পুলিশের এন্টি টেররিজম ইউনিটের বোম্ব ডিসপোজাল টিমের সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। সেখান থেকে তাঁরা অবিস্ফোরিত একটি ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করেন।

ওসি আরও বলেন, এ ছাড়া ঘটনাস্থল থেকে এসএস পাইপের টুকরার অংশ, একটি বাঁশের হাতলযুক্ত লোহার হাতুড়ি, দেশলাইয়ের বাক্সের ১৮টি খোসা ও বারুদ ছাড়ানো ৩০০টি কাঠি উদ্ধার করেন বোম্ব ডিসপোজাল টিমের সদস্যরা। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা তদন্ত করছেন। প্রতিবেদন পাওয়ার পর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তবে আহত মতিউরের বাবা মোস্তাক আহম্মেদ ও দুলাভাই কাইয়ুম দাড়িয়ার দাবি, এক আত্মীয়ের বিয়ে উপলক্ষে মতিউর আতশবাজি বানানোর চেষ্টা করছিলেন। আতশবাজি বানানোর সময় তা বিস্ফোরিত হয়ে তাঁর ডান হাতের আঙুলের একাংশ উড়ে যায়, পা ও শরীরের বিভিন্ন অংশ ঝলসে যায়।

বিষয়:

গোপালগঞ্জককটেলমাদ্রাসামামলাগোপালগঞ্জ সদরটুঙ্গিপাড়াআহতবিস্ফোরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, ‘কচুকাটা’ হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা ‘কেটামিন’ তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

ভোলা সদর হাসপাতাল: বাড়তি খরচে নাকাল রোগী

সম্পর্কিত

ফেরিঘাটে বাসডুবি: জাবি শিক্ষার্থী রাইয়ান ও তাঁর মা-ভাগনের লাশ দাফন

ফেরিঘাটে বাসডুবি: পরিদর্শনে এসে যা বললেন বিআইডব্লিউটিসির চেয়ারম্যান

দৌলতদিয়ায় বাসডুবি: ৩০ ফুট পানির নিচ থেকে আরেক লাশ উদ্ধার, নিহত বেড়ে ২৬

