শ্রীপুরে সাবেক মেয়র আনিছুর রহমানের জানাজায় মানুষের ঢল

গাজীপুরের শ্রীপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা আনিছুর রহমানের জানাজার নামাজ আজ সোমবার বেলা ১১টায় মাধখলা গ্রামে তাঁর বাড়ির পাশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। একই সময়ে ভাইয়ের শোকে মৃত্যুবরণ করা তাঁর বড় বোন রাশিদা খাতুনেরও জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় দলমত নির্বিশেষে বিপুল মানুষের উপস্থিতি দেখা যায়।
সকাল থেকেই আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ আনিছুর রহমানকে শেষবারের মতো দেখতে এবং জানাজায় অংশ নিতে আসতে থাকেন। জানাজা মাঠ ছাড়িয়ে মুসল্লিরা আশপাশের সড়ক, অলিগলি ও বাসাবাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে নামাজে শরিক হন।
জানাজায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু, শ্রীপুর উপজেলা বিএনপি, পৌর বিএনপি, আওয়ামী লীগ, শিক্ষক, আলেম সমাজ, গণমাধ্যমকর্মী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং সর্বস্তরের মানুষ।
জানাজা শেষে মরহুমদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এ সময় শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান উপস্থিত মুসল্লিরা।
আনিছুর রহমান (৬২) গতকাল রোববার বিকেলে ঢাকার উত্তরার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তিনি টানা চারবার শ্রীপুর পৌরসভার মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
গত ২০২৪ সালের ১৮ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে সারাদেশের ৩২৩ পৌরসভার মেয়র অপসারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে স্থানীয় সরকার বিভাগ। সে সময় শ্রীপুর পৌরসভার মেয়র আনিছুর রহমানকেও অপসারণ করা হয়।
বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে আনিছুর রহমান জনসমক্ষে আসেননি। এর মধ্যে তিনি ডায়াবেটিস, কিডনি-সংক্রান্ত জটিলতাসহ শারীরিক নানা সমস্যায় ভুগছিলেন। কিডনি জটিলতার কারণে তিনি নিয়মিত ডায়ালাইসিস করাতেন।
গত রোববার তাঁকে ডায়ালাইসিস করাতে উত্তরার শিপ ইন্টারন্যাশনাল হাসপাতালে নেওয়া হয়। ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাৎক্ষণিকভাবে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। পরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
আনিছুর রহমানের মৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছালে তাঁর বড় বোন রাশিদা খাতুন জ্ঞান হারান। পরে তাঁকে মাওনা চৌরাস্তার একটি হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় নেতা ও কুমিল্লা জেলা পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট কাইমুল হক রিংকু বলেছেন, কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহারের সাহস থাকলে তাঁকে দেশে এসে আইনের মাধ্যমে নিজের অবস্থান প্রমাণ করতে হবে।১২ মিনিট আগে
নেত্রকোনার বারহাট্টায় পুলিশ পরিচয়ে এক ব্যবসায়ীকে অপহরণের সময় দুজনকে আটক করেছে এলাকাবাসী। উদ্ধার করা হয়েছে অপহৃত সোহরাব হোসেনকে। পরে আটক দুজনকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। সোমবার আদালতের মাধ্যমে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।২০ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ায় বিএডিসি সরবরাহকৃত পাটবীজের গুণগত মান নিয়ে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। কৃষকদের দাবি, নিম্নমানের ও ভেজাল বীজে অঙ্কুরোদগম না হওয়ায় তারা ক্ষতির মুখে পড়েছেন। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিএডিসি। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, বিষয়টি তদন্তে ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।৩২ মিনিট আগে
কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার খুটাখালী ইউনিয়নের মেদাকচ্ছপিয়া এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে দুই যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক শিশু নিহত ও অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছেন। সোমবার দুপুর আড়াইটার দিকে ঘটে যাওয়া এ দুর্ঘটনায় মহাসড়কে প্রায় দুই ঘণ্টা যান চলাচল ব্যাহত হয়।৩৫ মিনিট আগে