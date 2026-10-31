প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ইউটিউব দেখে ইয়াবা তৈরির পরিকল্পনা: টঙ্গীতে গ্রেপ্তার যুবক

প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ইউটিউব দেখে ইয়াবা তৈরির পরিকল্পনা: টঙ্গীতে গ্রেপ্তার যুবক
প্রেমের বিরহ থেকে ইয়াবা তৈরির পরিকল্পনা করেন বলে দাবি করেছেন গাজীপুরের টঙ্গীতে গ্রেপ্তার হওয়া নাজমুল ইসলাম বাপ্পি (৩২)। ইন্টারনেট, ফেসবুক ও ইউটিউব থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নিজেই গড়ে তোলেন ইয়াবা তৈরির কারখানা। তাঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ইয়াবা তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম ও রাসায়নিক উপাদান জব্দ করেছে পুলিশ।
গতকাল শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) দিবাগত রাত ১টার দিকে টঙ্গীর পাগার আলেক টেক এলাকায় একটি আবাসিক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে নাজমুলকে গ্রেপ্তার করে টঙ্গী পূর্ব থানা-পুলিশ।
পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কয়েক দিন ধরে নাজমুলের বাড়ির ওপর নজরদারি করা হচ্ছিল। পরে শুক্রবার রাতে ওই বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় বাড়ির ভেতরে ইয়াবা তৈরির কারখানার সন্ধান পাওয়া যায়। সেখান থেকে ইয়াবা তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম ও রাসায়নিক উপাদান জব্দ করা হয়।
পুলিশের হাতে গ্রেপ্তারের পর নাজমুল দাবি করেন, প্রেমের বিরহে নিঃস্ব হয়ে পড়ার পর ইয়াবা তৈরির পরিকল্পনা করেন তিনি। পরে ইন্টারনেট, ফেসবুক ও ইউটিউব ঘেঁটে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে নিজেই ইয়াবা তৈরির উদ্যোগ নেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, নাজমুল ওই এলাকার বাসিন্দা তাইজুল ইসলামের বড় ছেলে। কয়েক বছর আগে বিদেশ থেকে দেশে ফেরার পর তিনি মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন।
টঙ্গী জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. এরশাদুল রহমান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। সেখানে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা তৈরির সরঞ্জাম ও রাসায়নিক উপাদান মজুত ছিল। অভিযান চালিয়ে সেগুলো জব্দ করা হয়েছে। গ্রেপ্তার নাজমুলের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।