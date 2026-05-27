গাজীপুর

বিয়ের ৫ মাসের মাথায় কিশোরী বধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলায় বিয়ের পাঁচ মাসের মাথায় শামিমা আক্তার (১৫) নামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার (২৭ মে) সকালে জামালপুর ইউনিয়নের ছৈলাদি এলাকায় শ্বশুরবাড়ি থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

মৃত শামিমা আক্তার উপজেলার কলাপাটুয়া এলাকার আমিনুল ইসলামের মেয়ে। সে ছৈলাদি গ্রামের সোহানের (১৬) স্ত্রী।

জানা গেছে, শামিমার সঙ্গে সোহানের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। পাঁচ মাস আগে পারিবারিক সম্মতিতে তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন পর থেকে নবদম্পতির মধ্যে কলহ শুরু হয়। আজ সকাল ১০টার দিকে শামিমাকে ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান প্রতিবেশীরা। পরে খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে।

কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকির হোসেন বলেন, এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

