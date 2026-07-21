Ajker Patrika
En
গাজীপুর

গারদ থেকে পালানো ৩২ মামলার আসামি সম্রাট র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
আপডেট : ২১ জুলাই ২০২৬, ১১: ৪৬
গারদ থেকে পালানো ৩২ মামলার আসামি সম্রাট র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার সম্রাট মণ্ডল। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুর মহানগর কোর্ট পুলিশের গারদখানার রিসিভ ডেস্ক থেকে পালিয়ে যাওয়া ৩২টি মামলার আসামি মো. সম্রাট মণ্ডলকে (২৮) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। আজ মঙ্গলবার ভোরে ময়মনসিংহের কোতোয়ালি থানার কাশর এলাকায় যৌথ অভিযানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন র‍্যাব-১-এর স্পেশালাইজড কোম্পানির কমান্ডার ক্যাপ্টেন ইফতেখার আহমেদ।

ইফতেখার আহমেদ জানান, গতকাল বেলা ২টার দিকে গাজীপুর সদর থানার পূর্ব জয়দেবপুর এলাকায় জিএমপি কোর্ট পুলিশের গারদখানার রিসিভ ডেস্কের পাশে আসামিদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রাখা হয়েছিল। এ সময় ৩২ মামলার আসামি মো. সম্রাট মণ্ডল কৌশলে হাতকড়া থেকে হাত বের করে দৌড়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় গাজীপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মঞ্জরুল ইসলাম বাদী হয়ে একটি মামলা করেন।

এর আগে, ১৯ জুলাই রাত ৯টার দিকে গাজীপুরের গাছা থানার খুনিয়া মধ্যপাড়া এলাকার চৌধুরী মার্কেটের একটি বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সম্রাটকে। এ সময় তাঁর সঙ্গে আরও তিনজন—আলামিন ইসলাম (৩৮), শহীদুল ওরফে মনসুর (৪০) ও আমিন মিয়াকেও (২৮) গ্রেপ্তার করা হয়।

বিষয়:

গাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)র‍্যাবঢাকা বিভাগআসামিগ্রেপ্তারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত