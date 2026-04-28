গাজীপুরে গাড়িচাপায় প্রাণ গেল পোশাকশ্রমিকের

গাজীপুরের ভবানীপুর এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি প্রাইভেট কারের দাঁড়িয়ে থাকা এক অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে আব্দুল কুদ্দুস (৩৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।
আজ মঙ্গলবার রাতে ভবানীপুর ফকিরা গার্মেন্টসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আব্দুল কুদ্দুস ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার নুরুবাদ এলাকার বাসিন্দা। তিনি মির্জাপুর ইউনিয়নের বিশুইয়া কুড়িবাড়ি এলাকার এনএজেড পোশাক কারখানার শ্রমিক।
প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে জানা যায়, প্রাইভেট কারটি ভবানীপুর বাজার পার হওয়ার পরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। ফকিরা গার্মেন্টসের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকা একটি অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এ সময় আব্দুল কুদ্দুস প্রাইভেট কারের নিচে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।
মঞ্জুর ইসলাম নামের স্থানীয় এক ব্যক্তি জানান, আব্দুল কুদ্দুস দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় ভাড়া থেকে এনএজেড গার্মেন্টসে চাকরি করতেন। আজ তিনি কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য মহাসড়কের পাশে অপেক্ষা করছিলেন। তখনই এই দুর্ঘটনা ঘটে।
এ বিষয়ে সালনা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহাবুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। নিহত গার্মেন্টস কর্মীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।
