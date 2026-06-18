Ajker Patrika
গাজীপুর

টঙ্গীতে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন-জরিমানা

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
টঙ্গীতে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন-জরিমানা
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কর্তৃপক্ষ।

‎বৃহষ্পতিবার (১৮ জুন) সন্ধ্যায় টঙ্গীর মরকুন এলাকায় গাজীপুর জেলা প্রশাসককের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নূর নাহিন নিশাদের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়।

এ সময় ইজি ওয়াশিং নামক একটি কারখানায় অভিযান চালিয়ে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

‎আদালত সূত্রে জানা গেছে, টঙ্গীর মরকুন এলাকায় একটি কারখানায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ রয়েছে, এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় ওই ওয়াশিং কারখানায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

‎এ ছাড়া অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের দায়ে কারখানা কর্তৃপক্ষকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

‎অভিযানে তিতাস গ্যাসের টঙ্গী অঞ্চলের ব্যবস্থাপক মেজবা-উর-রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী নাঈম হাসানসহ তিতাস গ্যাসের অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

তিতাস গ্যাসের টঙ্গী অঞ্চলের ব্যবস্থাপক মেজবাহ-উর রহমান বলেন, অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। কারখানা মালিককে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে এ অভিযান চলমান থাকবে।

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