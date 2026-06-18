গাজীপুরে রাতে শ্রমিকদের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ, দীর্ঘ যানজট

গাজীপুরের শ্রীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছে তালহা স্পিনিং মিলের শ্রমিকেরা। এতে মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) রাত ১০ টা থেকে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের এমসি বাজার এলাকায় মহাসড়কের দুটি লেন দখল করে বিক্ষোভ শুরু করে।
কারখানার শ্রমিক মনির হোসেন বলেন, গত মে মাসের বেতন পরিশোধ করার কথা ছিল। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ একের পর এক তারিখ দিয়ে আসছে। জুন মাসের বেতন দেওয়ার সময় চলে আসছে। কিন্তু আমরা বকেয়া বেতন পাচ্ছি না।
লাইলী বেগম নামে এক শ্রমিক বলেন, আমরা না খেয়ে ডিউটি করছি। তবুও তাদের মন গলছে না। মধ্য রাতে কি রাস্তায় এমনিতেই বসে রয়েছি। খুবই কষ্টে সংসার চলছে। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ। দোকানে বাকি। বাসাভাড়ার জন্য চাপ বাড়ছে।
মাওনা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, রাত ১০ টা থেকে সড়ক অবরোধ। এখন রাত পৌঁনে ১২ সময় সড়ক এখনো অবরোধ। সড়কের দুপাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা হচ্ছে সমস্যা সমাধানের জন্য।
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