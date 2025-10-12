Ajker Patrika
> সারা দেশ
> গাজীপুর

রেলসেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ, নিখোঁজ যুবকের মরদেহ উদ্ধার

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
লাশ দেখতে মানুষের ভিড়। ছবি: সংগৃহীত
লাশ দেখতে মানুষের ভিড়। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের শ্রীপুরে রেলসেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের সদস্যরা এসে মরদেহ উদ্ধার করেন।

আজ রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুর পৌনে ১২টার দিকে উপজেলার রাজাবাড়ি ইউনিয়নের ইজ্জতপুর এলাকার পারুলী নদীর ওপর রেলসেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ দেন ওই যুবক। অজ্ঞাতনামা যুবকের বয়স আনুমানিক ৩০ বছর।

স্থানীয় বাসিন্দা মাহবুব হোসেন জানান, ঘটনাস্থলের কাছাকাছি নদীর এক প্রান্তে কয়েকজন মাছ ধরছিলেন। তাঁরা প্রথমে মনে করেছিলেন, কেউ হয়তো গোসল করতে নদীতে নেমেছেন। পরে দূর থেকে এক ব্যক্তি ওই যুবককে পানিতে তলিয়ে যেতে দেখে দৌড়ে ঘটনাস্থলে আসেন। এরপর আশপাশের লোকজনকে বিষয়টি জানিয়ে খোঁজাখোঁজি শুরু করেন। পরে রাজেন্দ্রপুর ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়।

রাজেন্দ্রপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মী নুর আলম সিদ্দিকী বলেন, ‘খবর পাওয়ার পর আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় ১০ মিনিটের চেষ্টায় লাশটি উদ্ধার করি। নিহত যুবকের পরনে প্যান্ট-শার্ট ছিল। তাঁর পরিচয় এখনো জানা যায়নি। স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, তাঁকে রেলসেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ দিতে দেখা গেছে। উদ্ধার হওয়া লাশটি আইনিপ্রক্রিয়া শেষে সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হবে।’

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। পরিচয় শনাক্তের জন্যে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন—পিবিআইকে খবর দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

গাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)নদীঢাকাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব এহসানুল হক

লন্ডনে ইলিয়াস কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা করে চিকিৎসার খোঁজখবর নিয়েছিলেন রোজিনা

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

গাজায় অবস্থান পুনরুদ্ধার করছে হামাস, ইসরায়েলপন্থীদের দিচ্ছে শাস্তি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সম্পর্কিত

বোন ও ভগ্নিপতির ঝগড়া থামাতে গিয়ে প্রাণ গেল ভাইয়ের

বোন ও ভগ্নিপতির ঝগড়া থামাতে গিয়ে প্রাণ গেল ভাইয়ের

কক্সবাজার সৈকতের বালিয়াড়ি দখলমুক্ত করতে অভিযান, ৫০ দোকান উচ্ছেদ

কক্সবাজার সৈকতের বালিয়াড়ি দখলমুক্ত করতে অভিযান, ৫০ দোকান উচ্ছেদ

রেলসেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ, নিখোঁজ যুবকের মরদেহ উদ্ধার

রেলসেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ, নিখোঁজ যুবকের মরদেহ উদ্ধার

অবৈধ ভাটা বন্ধ না হলে উপদেষ্টা রিজওয়ানাকে চেয়ারে রাখব না: হুঁশিয়ারি এনসিপি নেতার

অবৈধ ভাটা বন্ধ না হলে উপদেষ্টা রিজওয়ানাকে চেয়ারে রাখব না: হুঁশিয়ারি এনসিপি নেতার