Ajker Patrika
গাজীপুর

গাজীপুরে হামের উপসর্গ নিয়ে শিশুর মৃত্যু

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
গাজীপুরে হামের উপসর্গ নিয়ে শিশুর মৃত্যু
ফাইল ছবি

গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়া শিশুটির নাম জারা আক্তার ইশা (৪ বছর ৬ মাস)। সে গাজীপুর সদর উপজেলার সালনা জুলারপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তার বাবা মো. রাশেদুল ইসলাম পাপন এবং মা মোছা. পিঙ্কি বেগম।

গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডা. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ২২ জুন হামের উপসর্গ ও নিউমোনিয়া নিয়ে শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) তার মৃত্যু হয়।

বিষয়:

গাজীপুরঢাকা বিভাগহাসপাতালউপসর্গহাম
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