গাজীপুরে হামের উপসর্গ নিয়ে শিশুর মৃত্যু

গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়া শিশুটির নাম জারা আক্তার ইশা (৪ বছর ৬ মাস)। সে গাজীপুর সদর উপজেলার সালনা জুলারপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তার বাবা মো. রাশেদুল ইসলাম পাপন এবং মা মোছা. পিঙ্কি বেগম।
গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডা. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, ২২ জুন হামের উপসর্গ ও নিউমোনিয়া নিয়ে শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) তার মৃত্যু হয়।
নওগাঁর ধামইরহাটে বৃদ্ধা মাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের পর পায়ের রগ কেটে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে তাঁর ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) রাতে উপজেলার আলমপুর ইউনিয়নের বস্তাবর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। গ্রেপ্তার আসাদুজ্জামান (৩৭) ওই গ্রামের আবু হাসনাতের ছেলে।১৭ মিনিট আগে
নাটোরের বড়াইগ্রামে অষ্টম শ্রেণির এক স্কুলশিক্ষার্থীকে (১২) শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে আহাদ আলী নামে এক কবিরাজের বিরুদ্ধে। বিষয়টি বিএনপি নেতা-কর্মীরা ৩০ হাজার টাকায় মীমাংসার কথা বললেও নিজেরাই সেই টাকা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছে ভুক্তভোগীর পরিবার।২৫ মিনিট আগে
ঝালকাঠি সদর উপজেলার গাভা রামচন্দ্রপুর ইউনিয়ন পরিষদের বিপরীতে অবস্থিত গুহদের হাটে অগ্নিকাণ্ডে সাতটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে গেছে। এ ঘটনায় প্রায় ১৬ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) দিবাগত রাত সোয়া ৩টার দিকে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।২৮ মিনিট আগে
কৈশোর থেকেই কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন ৪৫ বছর বয়সী মো. খলিল। মাঠে কঠোর পরিশ্রম করে স্ত্রী ও তিন কন্যাসন্তানকে নিয়ে চলছিল তাঁর ছোট্ট সংসার। কিন্তু হঠাৎ ক্যানসারের মতো মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে এখন তিনি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। দীর্ঘ ১৩ মাস ধরে চিকিৎসা চললেও অর্থাভাবে তা এখন বন্ধ হওয়ার...৩৯ মিনিট আগে