ধুনটে ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

বগুড়ার ধুনট উপজেলার নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগ নেতা সোহানুর রহমান ওয়াসীমকে (৩০) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাঁকে তিনটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার সোহানুর রহমান ওয়াসীম উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়নের নলডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি এলাঙ্গী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি।
পুলিশ জানায়, বিএনপি নেতাদের ওপর হামলা, ভাঙচুর, ককটেল বিস্ফোরণ ও নাশকতাসহ বিভিন্ন অভিযোগে থানায় দায়ের করা তিনটি মামলার এজাহারনামীয় আসামি তিনি।
থানা ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ৭ জুন পশ্চিম ভরনশাহী গ্রামের বিএনপি কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগে একটি মামলা হয়। এ ছাড়া ২০২৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতে ধুনট বাজারে আওয়ামী লীগের মশাল মিছিল থেকে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগে বিস্ফোরক আইনে একটি মামলা করা হয়। একই বছরের ৩০ নভেম্বর ভূবনগাঁতী গ্রামে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের মশাল মিছিল থেকে ককটেল হামলা ও বিস্ফোরণের অভিযোগে আরও একটি মামলা দায়ের করা হয়।
পুলিশ জানায়, বিএনপি কার্যালয়ে হামলার অভিযোগে দায়ের করা মামলাটি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন। অন্য দুটি মামলা বিস্ফোরক আইনে দায়ের করা হয়েছে এবং সেগুলো তদন্তাধীন রয়েছে।
ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম বলেন, বিএনপি নেতাকর্মীদের বিস্ফোরক আইনে দায়ের করা দুটি মামলাসহ তিনটি মামলায় ছাত্রলীগ নেতা সোহানুর রহমান ওয়াসীম এজাহারনামীয় আসামি। এই তিন মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে মা ও তিন মেয়েকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় থানায় হত্যা মামলা করা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে নিহত শাহীনুর বেগমের ছেলে শিফাত হোসেন বাদী হয়ে রায়পুর থানায় মামলাটি করেন। মামলায় নিহত হামলাকারী অন্তর মজুমদার ছাড়াও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করা হয়েছে।১৩ মিনিট আগে
প্রধান শিক্ষকের অভিযোগ, ২১ জুন বিকেলে হারুনুর রশিদসহ কয়েকজন বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষে প্রবেশ করেন। তাঁরা নির্বাচন-সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখতে চান এবং সদস্যদের তালিকা পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। এতে তিনি আপত্তি জানালে একপর্যায়ে হারুনুর রশিদ তাঁকে আঘাত করেন এবং হুমকি দেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি।১৭ মিনিট আগে
নেত্রকোনার বারহাট্টায় গ্রেপ্তার বড় ভাইকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় পুলিশ দুজনকেই গ্রেপ্তার করেছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ৭০ গ্রাম হেরোইন ও ৪টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।৩৪ মিনিট আগে
পাবনা সদর উপজেলায় পদ্মা নদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মঞ্জু শেখ (৩৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। নিহত মঞ্জু শেখ সদর উপজেলার আড়িয়া গোহাইলবাড়ি এলাকার দারোগ শেখের ছেলে। তিনি সুজানগর উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব শেখ আব্দুর রউফ ও চরতারাপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক১ ঘণ্টা আগে