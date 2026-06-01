শেরপুরে ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ গেল মায়ের

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রাণ গেছে হাওয়া বেগম (৭০) নামের এক বৃদ্ধার। আজ সোমবার (১ জুন) সকালে উপজেলার নয়াবিল ইউনিয়নের দুধকুড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত হাওয়া বেগম ওই গ্রামের মৃত জালাল উদ্দিনের স্ত্রী। এ ঘটনায় বৃদ্ধার ছেলে কৃষক মো. হাছান আলীও (৫০) আহত হন।

জানা গেছে, দুধকুড়া গ্রামে সেচলাইনের একটি বৈদ্যুতিক তার ঝড়ে ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে ছিল। হাছান আলীর একটি গরু ঘাস খাওয়ার সময় ওই তারে জড়িয়ে বিদ্যুতায়িত হয়। গরুটিকে বাঁচাতে গিয়ে হাছান আলী বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়েন। এ সময় ছেলেকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন মা হাওয়া বেগম। কিন্তু তিনি বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান। এ ছাড়া গরুটিও মারা গেছে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান বলেন, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

