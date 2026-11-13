গাজীপুরে এগারসিন্দুরের ইঞ্জিনে আগুন, চট্টগ্রাম-ঢাকা রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ
গাজীপুরের পুবাইলে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথে কিশোরগঞ্জ থেকে ঢাকাগামী এগারসিন্দুর ট্রেনের ইঞ্জিনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
আগুনের ধোঁয়ায় যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে, এ ঘটনায় চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে।
যাত্রীদের বরাতে জানা যায়, পুবাইল স্টেশন অতিক্রম করে কিছু দূর যাওয়ার পর ট্রেনটির ইঞ্জিনে আগুন লাগে। এ সময় প্রচুর কালো ধোঁয়া বের হতে থাকে। পরে ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হলে ধোঁয়া কমে আসে। স্থানীয় বাসিন্দা ও ট্রেনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পানি দিয়ে আগুন নেভানো হয়।
ট্রেনচালক বলেন, ‘যখন আমরা আগুন দেখতে পাই, তখন এলাকার লোকজন ও ট্রেনের যাত্রীরা জড়ো হয়। এলাকার লোকজন অনেক সহযোগিতা করেছে। কেউ বালতি, কেউ কলস, কেউ পানির মোটরের পাইপ নিয়ে হাজির হয়েছে ট্রেনের আগুন নেভানের জন্য। পাশেই একটি ড্রেন ছিল, সেখান থেকে পানি এনে দেওয়া হয়েছে, পাশের একটি নির্মাণাধীন বাড়ির পানিও ব্যবহার করা হয়েছে।’
ভৈরব রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল হাসান জানান, ঢাকাগামী এগারসিন্দুর ট্রেনের ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বের হয়েছিল। তবে সেখানে আগুন ছিল কি না, তা তিনি নিশ্চিত করতে পারেননি। এতে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে, তবে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামগামী লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক আছে। ঘটনাস্থলে নরসিংদী রেলওয়ে ফাঁড়ির ইনচার্জ দিলিপ বড়ুয়া যাচ্ছেন। সেখানে গেলে বিস্তারিত জানানো হবে।
তদন্তে কমিটি
বাংলাদেশ রেলওয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক আনিসুর রহমান জানান, গাজীপুরে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। অন্য একটি ইঞ্জিন দিয়ে আটকে পড়া এগারসিন্দুর ট্রেনটি ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ ঘটনা তদন্তে চার সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।