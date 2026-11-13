ছয় জেব্রার বিনিময়ে ৩টি বাঘ এল গাজীপুর সাফারি পার্কে

ছয় জেব্রার বিনিময়ে ৩টি বাঘ এল গাজীপুর সাফারি পার্কে
এই তো ক-দিন আগেও গাজীপুর সাফারি পার্কে বাঘ ছিল মাত্র ৭টি। তবে আজ থেকে সেখানে ১০টি বাঘের বিচরণ। প্রাণী বিনিময়ের মাধ্যমে আজ শুক্রবার সকালে চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানা থেকে তিনটি বাঘ আনা হয়েছে এখানে। আর এখান থেকে ছয়টি জেব্রা যাবে চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানায়।
গাজীপুর সাফারি পার্কের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সহকারী বনসংরক্ষক এসিএফ মো. তারেক রহমান বলেন, আজ শুক্রবার ভোরে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানা থেকে তিনটি বাঘ সাফারি পার্কে এসে পৌঁছে। বাঘ তিনটিকে আলাদা বেষ্টনীতে রাখা হয়েছে। এরা স্বাভাবিক খাবার খাচ্ছে।
বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের ঢাকা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব) এম কে এম ইকবাল হোছাইন চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, সাফারি পার্কে আনা তিনটি বাঘের মধ্যে দুটি নারী ও একটি পুরুষ বাঘ। আপাতত এদেরকে আলাদা বেষ্টনী বা হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হচ্ছে। কয়েক দিনের মধ্যে পার্কের নির্দিষ্ট বেষ্টনীতে দেওয়া হবে। সেখানে সব দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।
সাফারি পার্কের বন্যপ্রাণী পরিদর্শক মো. রাজু আহমেদ জানান, তিনটি বাঘই শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ। এদের বয়স কম, এ জন্য প্রজননের মাধ্যমে এদের বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনা অনেক বেশি।
পার্কের কর্মকর্তারা আরও জানান, বাঘের বিনিময়ে তিনটি জেব্রা গত বুধবার চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আরাও তিনটি জেব্রা পর্যায়ক্রমে হস্তান্তর করা হবে।
প্রাণী বিনিময় কর্মসূচির মাধ্যমে এর আগে সাফারি পার্কে দুটি জলহস্তী আনা হয়েছিল। ২০১৮ সালে ঢাকা চিড়িয়াখানায় ৬টি সিংহ দিয়ে সেখান থেকে আনা হয় জলহস্তী।
মোট ৩,৬৯০ একর আয়তনের গাজীপুর সাফারি পার্কে বর্তমানে ৬০ প্রজাতির প্রায় তিন হাজার প্রাণী রয়েছে। খোলা স্থানে বন্যপ্রাণীর অবাধ বিচরণ দেখতে প্রতিদিন অসংখ্য দর্শনার্থীর ভিড় জমে এখানে। বিশেষ করে সাপ্তাহিক ছুটি বা উৎসবের ছুটিতে প্রতিদিন গড়ে ৮ থেকে ১০ হাজার দর্শনার্থীও আসে বলে জানিয়েছে সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ।