মুড়ির কারখানায় শ্রমিকের মৃত্যু

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের শ্রীপুরে মুড়ির কারখানায় কাজ করা মো. নাঈম খান (২০) নামের এক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।
নাঈম উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের মুলাইদ গ্রামের আল মদিনা ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতেন। কারখানাটির শ্রমিকদের দাবি, শনিবার দিবাগত রাতে নাঈম মুড়ির মিলে কাজ করার সময় চালের বস্তার নিচে চাপা পড়ে মারা যান।
নাঈম ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার হারিয়াকান্দি গ্রামের মো. খলিলুর রহমানের ছেলে।
কারখানার শ্রমিক লাল মিয়া বলেন, নাঈম রাতে গুদাম থেকে চালের বস্তা বের করার কাজ করছিলেন। হঠাৎ চালের বস্তা বের করার সময় স্তূপ করে রাখা বস্তা তাঁর ওপর পড়ে। এ সময় অন্য শ্রমিকেরা চালের বস্তা সরিয়ে নাঈমকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন, ‘নাঈমের ওপর অনেক বস্তা পড়ে যাওয়ায় সে চাপা পড়ে। যখন আমরা উদ্ধার করি, তখন তার কোনো ধরনের জ্ঞান ছিল না। মনে হচ্ছে ঘটনাস্থলেই সে মারা গেছে। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে থেঁতলে গেছে।’
নিহত শ্রমিকের খালা রেখা আক্তার বলেন, ‘রাতে এমন ঘটনা ঘটলেও ভোরে কারখানার লোকজন আমাদের জানায়। খবর পেয়ে হাসপাতালে এসে মরদেহ পাই। নাঈমের সঙ্গে কাজ করা অন্য শ্রমিকেরা জানিয়েছে, সে চালের বস্তার নিচে চাপা পড়ে মারা গেছে।’
এ বিষয়ে বক্তব্য নেওয়ার জন্য আল মদিনা ফুড ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃপক্ষের কাউকে পাওয়া যায়নি।
শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক অনিকা বলেন, নাঈম নামের এক শ্রমিককে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসে।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।
গাজীপুরের শ্রীপুরে মুড়ির কারখানায় কাজ করা মো. নাঈম খান (২০) নামের এক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।
নাঈম উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের মুলাইদ গ্রামের আল মদিনা ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতেন। কারখানাটির শ্রমিকদের দাবি, শনিবার দিবাগত রাতে নাঈম মুড়ির মিলে কাজ করার সময় চালের বস্তার নিচে চাপা পড়ে মারা যান।
নাঈম ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার হারিয়াকান্দি গ্রামের মো. খলিলুর রহমানের ছেলে।
কারখানার শ্রমিক লাল মিয়া বলেন, নাঈম রাতে গুদাম থেকে চালের বস্তা বের করার কাজ করছিলেন। হঠাৎ চালের বস্তা বের করার সময় স্তূপ করে রাখা বস্তা তাঁর ওপর পড়ে। এ সময় অন্য শ্রমিকেরা চালের বস্তা সরিয়ে নাঈমকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন, ‘নাঈমের ওপর অনেক বস্তা পড়ে যাওয়ায় সে চাপা পড়ে। যখন আমরা উদ্ধার করি, তখন তার কোনো ধরনের জ্ঞান ছিল না। মনে হচ্ছে ঘটনাস্থলেই সে মারা গেছে। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে থেঁতলে গেছে।’
নিহত শ্রমিকের খালা রেখা আক্তার বলেন, ‘রাতে এমন ঘটনা ঘটলেও ভোরে কারখানার লোকজন আমাদের জানায়। খবর পেয়ে হাসপাতালে এসে মরদেহ পাই। নাঈমের সঙ্গে কাজ করা অন্য শ্রমিকেরা জানিয়েছে, সে চালের বস্তার নিচে চাপা পড়ে মারা গেছে।’
এ বিষয়ে বক্তব্য নেওয়ার জন্য আল মদিনা ফুড ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃপক্ষের কাউকে পাওয়া যায়নি।
শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক অনিকা বলেন, নাঈম নামের এক শ্রমিককে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসে।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।
শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের শ্রীপুরে মুড়ির কারখানায় কাজ করা মো. নাঈম খান (২০) নামের এক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।
নাঈম উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের মুলাইদ গ্রামের আল মদিনা ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতেন। কারখানাটির শ্রমিকদের দাবি, শনিবার দিবাগত রাতে নাঈম মুড়ির মিলে কাজ করার সময় চালের বস্তার নিচে চাপা পড়ে মারা যান।
নাঈম ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার হারিয়াকান্দি গ্রামের মো. খলিলুর রহমানের ছেলে।
কারখানার শ্রমিক লাল মিয়া বলেন, নাঈম রাতে গুদাম থেকে চালের বস্তা বের করার কাজ করছিলেন। হঠাৎ চালের বস্তা বের করার সময় স্তূপ করে রাখা বস্তা তাঁর ওপর পড়ে। এ সময় অন্য শ্রমিকেরা চালের বস্তা সরিয়ে নাঈমকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন, ‘নাঈমের ওপর অনেক বস্তা পড়ে যাওয়ায় সে চাপা পড়ে। যখন আমরা উদ্ধার করি, তখন তার কোনো ধরনের জ্ঞান ছিল না। মনে হচ্ছে ঘটনাস্থলেই সে মারা গেছে। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে থেঁতলে গেছে।’
নিহত শ্রমিকের খালা রেখা আক্তার বলেন, ‘রাতে এমন ঘটনা ঘটলেও ভোরে কারখানার লোকজন আমাদের জানায়। খবর পেয়ে হাসপাতালে এসে মরদেহ পাই। নাঈমের সঙ্গে কাজ করা অন্য শ্রমিকেরা জানিয়েছে, সে চালের বস্তার নিচে চাপা পড়ে মারা গেছে।’
এ বিষয়ে বক্তব্য নেওয়ার জন্য আল মদিনা ফুড ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃপক্ষের কাউকে পাওয়া যায়নি।
শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক অনিকা বলেন, নাঈম নামের এক শ্রমিককে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসে।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।
গাজীপুরের শ্রীপুরে মুড়ির কারখানায় কাজ করা মো. নাঈম খান (২০) নামের এক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।
নাঈম উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের মুলাইদ গ্রামের আল মদিনা ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতেন। কারখানাটির শ্রমিকদের দাবি, শনিবার দিবাগত রাতে নাঈম মুড়ির মিলে কাজ করার সময় চালের বস্তার নিচে চাপা পড়ে মারা যান।
নাঈম ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার হারিয়াকান্দি গ্রামের মো. খলিলুর রহমানের ছেলে।
কারখানার শ্রমিক লাল মিয়া বলেন, নাঈম রাতে গুদাম থেকে চালের বস্তা বের করার কাজ করছিলেন। হঠাৎ চালের বস্তা বের করার সময় স্তূপ করে রাখা বস্তা তাঁর ওপর পড়ে। এ সময় অন্য শ্রমিকেরা চালের বস্তা সরিয়ে নাঈমকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন, ‘নাঈমের ওপর অনেক বস্তা পড়ে যাওয়ায় সে চাপা পড়ে। যখন আমরা উদ্ধার করি, তখন তার কোনো ধরনের জ্ঞান ছিল না। মনে হচ্ছে ঘটনাস্থলেই সে মারা গেছে। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে থেঁতলে গেছে।’
নিহত শ্রমিকের খালা রেখা আক্তার বলেন, ‘রাতে এমন ঘটনা ঘটলেও ভোরে কারখানার লোকজন আমাদের জানায়। খবর পেয়ে হাসপাতালে এসে মরদেহ পাই। নাঈমের সঙ্গে কাজ করা অন্য শ্রমিকেরা জানিয়েছে, সে চালের বস্তার নিচে চাপা পড়ে মারা গেছে।’
এ বিষয়ে বক্তব্য নেওয়ার জন্য আল মদিনা ফুড ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃপক্ষের কাউকে পাওয়া যায়নি।
শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক অনিকা বলেন, নাঈম নামের এক শ্রমিককে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসে।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।
ব্যবসায় অংশীদার করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২৭ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা ও হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগের মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী ও তাঁর ভাই আলিসান চৌধুরী। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যার আগে তাঁরা আত্মসমর্পণ করেন।৬ মিনিট আগে
এ বিষয়ে জানতে চাইলে সাজ্জাত আলী আজ রোববার সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার পুলিশ সদস্যদের ওপর আক্রমণ হলে, হামলা হলে, বাসে আগুন দিলে আমি এই নির্দেশনা আইনগতভাবে দিতে পারি।’১২ মিনিট আগে
মাঠভরা সোনালি ধানের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে বিকেলের সূর্যের মিষ্টি আলো। ধানখেতের পাশে নারীদের কয়েকটি দল নতুন শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সবার হাতে কাস্তে। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অতনু সরকার রেফারির মতো সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—ওয়ান, টু, থ্রি। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো কিষানিদের ধান কাটার প্রতিযোগিতা।১৬ মিনিট আগে
পাবনার ঈশ্বরদীতে প্রিপেইড মিটার বন্ধ করা এবং নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুন নূরের অপসারণসহ চার দফা দাবিতে গণ-অনশন করেছেন বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা। রোববার বেলা ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত চার ঘণ্টা এ অনশন হয়। কর্মসূচির আয়োজন করে ঈশ্বরদী সম্মিলিত নাগরিক জোট।৩০ মিনিট আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ব্যবসায় অংশীদার করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২৭ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা ও হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগের মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী ও তাঁর ভাই আলিসান চৌধুরী। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যার আগে তাঁরা আত্মসমর্পণ করেন। ঢাকার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আফরোজা তানিয়া তাঁদের জামিন দেন।
সন্ধ্যার পর বিচারকের খাস কামরায় শুনানি হয়। শুনানির পর তাঁদের জামিন দেওয়া হয়।
আজ দুপুরে মেহজাবীন ও তাঁর ভাই আলিসান চৌধুরীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির বিষয়টি প্রকাশ পায়। এর আগে ১০ নভেম্বর দুজনের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করেন একই আদালত। সেদিনই আদালতে তাঁদের হাজির হওয়ার দিন ধার্য ছিল।
সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী খোরশেদ আলম জামিনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মামলার নথি থেকে দেখা যায়, ১০ নভেম্বর মেহজাবীন ও তাঁর ভাই আলিসানের আদালতে হাজির হওয়ার দিন ধার্য ছিল। তাঁরা হাজির না হওয়ায় আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। একই সঙ্গে গ্রেপ্তারসংক্রান্ত তামিল প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ১৮ ডিসেম্বর দিন ধার্য করা হয়।
মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, মেহজাবীনের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয় ছিল আমিরুল ইসলাম নামের এক ব্যবসায়ীর। মেহজাবীন চৌধুরী তাঁর সঙ্গে আমিরুল ইসলামকে একটি ব্যবসায় অংশীদার হওয়ার জন্য প্রস্তাব দেন। অধিক মুনাফা হবে—এই আশ্বাস দিয়ে আমিরুল ইসলামকে রাজিও করান।
বিভিন্ন তারিখ ও সময়ে আমিরুল ইসলাম মেহজাবীনকে ২৭ লাখ টাকা দেন। এরপর মেহজাবীন ও তাঁর ভাই দীর্ঘদিন ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ না নেওয়ায় বাদী বিভিন্ন সময় টাকা চাইতে গেলে আজকে দেব, কালকে দেব বলে কালক্ষেপণ করেন। গত ১১ ফেব্রুয়ারি বিকেলে পাওনা টাকা চাইতে গেলে তাঁরা ১৬ মার্চ হাতিরঝিল রোডের পাশে একটি রেস্টুরেন্টে আসতে বলেন। ওই দিন ঘটনাস্থলে গেলে মেহজাবীন, তাঁর ভাইসহ অজ্ঞাতনামা চার থেকে পাঁচজন অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন আমিরুলকে। একই সঙ্গে তাঁরা আমিরুলকে বলেন, এরপর আর কখনো টাকা চাইতে পারবেন না। আবার টাকা চাইলে জীবননাশের হুমকি দেন তাঁরা।
মামলার অভিযোগে আমিরুল আরও বলেন, অভিযোগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় গেলে থানা কর্তৃপক্ষ আদালতে মামলা করার জন্য পরামর্শ দেয়।
এ ঘটনায় আমিরুল ইসলাম গত ২৪ মার্চ বাদী হয়ে ঢাকার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করেন। মামলার পর আসামিদের হাজির হতে সমন জারি করা হয়, কিন্তু তাঁরা হাজির হননি।
ব্যবসায় অংশীদার করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২৭ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা ও হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগের মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী ও তাঁর ভাই আলিসান চৌধুরী। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যার আগে তাঁরা আত্মসমর্পণ করেন। ঢাকার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আফরোজা তানিয়া তাঁদের জামিন দেন।
সন্ধ্যার পর বিচারকের খাস কামরায় শুনানি হয়। শুনানির পর তাঁদের জামিন দেওয়া হয়।
আজ দুপুরে মেহজাবীন ও তাঁর ভাই আলিসান চৌধুরীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির বিষয়টি প্রকাশ পায়। এর আগে ১০ নভেম্বর দুজনের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করেন একই আদালত। সেদিনই আদালতে তাঁদের হাজির হওয়ার দিন ধার্য ছিল।
সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী খোরশেদ আলম জামিনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মামলার নথি থেকে দেখা যায়, ১০ নভেম্বর মেহজাবীন ও তাঁর ভাই আলিসানের আদালতে হাজির হওয়ার দিন ধার্য ছিল। তাঁরা হাজির না হওয়ায় আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। একই সঙ্গে গ্রেপ্তারসংক্রান্ত তামিল প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ১৮ ডিসেম্বর দিন ধার্য করা হয়।
মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, মেহজাবীনের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয় ছিল আমিরুল ইসলাম নামের এক ব্যবসায়ীর। মেহজাবীন চৌধুরী তাঁর সঙ্গে আমিরুল ইসলামকে একটি ব্যবসায় অংশীদার হওয়ার জন্য প্রস্তাব দেন। অধিক মুনাফা হবে—এই আশ্বাস দিয়ে আমিরুল ইসলামকে রাজিও করান।
বিভিন্ন তারিখ ও সময়ে আমিরুল ইসলাম মেহজাবীনকে ২৭ লাখ টাকা দেন। এরপর মেহজাবীন ও তাঁর ভাই দীর্ঘদিন ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ না নেওয়ায় বাদী বিভিন্ন সময় টাকা চাইতে গেলে আজকে দেব, কালকে দেব বলে কালক্ষেপণ করেন। গত ১১ ফেব্রুয়ারি বিকেলে পাওনা টাকা চাইতে গেলে তাঁরা ১৬ মার্চ হাতিরঝিল রোডের পাশে একটি রেস্টুরেন্টে আসতে বলেন। ওই দিন ঘটনাস্থলে গেলে মেহজাবীন, তাঁর ভাইসহ অজ্ঞাতনামা চার থেকে পাঁচজন অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন আমিরুলকে। একই সঙ্গে তাঁরা আমিরুলকে বলেন, এরপর আর কখনো টাকা চাইতে পারবেন না। আবার টাকা চাইলে জীবননাশের হুমকি দেন তাঁরা।
মামলার অভিযোগে আমিরুল আরও বলেন, অভিযোগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় গেলে থানা কর্তৃপক্ষ আদালতে মামলা করার জন্য পরামর্শ দেয়।
এ ঘটনায় আমিরুল ইসলাম গত ২৪ মার্চ বাদী হয়ে ঢাকার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করেন। মামলার পর আসামিদের হাজির হতে সমন জারি করা হয়, কিন্তু তাঁরা হাজির হননি।
গাজীপুরের শ্রীপুরে মুড়ির কারখানায় কাজ করা মো. নাঈম খান (২০) নামের এক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
এ বিষয়ে জানতে চাইলে সাজ্জাত আলী আজ রোববার সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার পুলিশ সদস্যদের ওপর আক্রমণ হলে, হামলা হলে, বাসে আগুন দিলে আমি এই নির্দেশনা আইনগতভাবে দিতে পারি।’১২ মিনিট আগে
মাঠভরা সোনালি ধানের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে বিকেলের সূর্যের মিষ্টি আলো। ধানখেতের পাশে নারীদের কয়েকটি দল নতুন শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সবার হাতে কাস্তে। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অতনু সরকার রেফারির মতো সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—ওয়ান, টু, থ্রি। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো কিষানিদের ধান কাটার প্রতিযোগিতা।১৬ মিনিট আগে
পাবনার ঈশ্বরদীতে প্রিপেইড মিটার বন্ধ করা এবং নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুন নূরের অপসারণসহ চার দফা দাবিতে গণ-অনশন করেছেন বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা। রোববার বেলা ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত চার ঘণ্টা এ অনশন হয়। কর্মসূচির আয়োজন করে ঈশ্বরদী সম্মিলিত নাগরিক জোট।৩০ মিনিট আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) কমিশনার হাসিব আজিজের পর এবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী নাশকতাকারীদের দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দিয়েছেন।
আজ রোববার বিকেলে এক বেতার বার্তায় তিনি এ নির্দেশনা দেন বলে জানিয়েছেন ডিএমপির দুজন উপপুলিশ কমিশনার। ওই বার্তায় সব পুলিশ কর্মকর্তাকে নিরাপত্তাজনিত সতর্কতা অবলম্বন ও তৎপর থাকতে নির্দেশ দেন তিনি।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে সাজ্জাত আলী আজ সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার পুলিশ সদস্যদের ওপর আক্রমণ হলে, হামলা হলে, বাসে আগুন দিলে আমি এই নির্দেশনা আইনগতভাবে দিতে পারি।’
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করা হবে আগামীকাল সোমবার।
এই রায়কে ঘিরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা রাজধানীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিকল্পনা করছে বলে জানিয়েছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলো। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন পেজ, গ্রুপ ও ভুয়া অ্যাকাউন্ট থেকে দলটির সমর্থকেরা ছড়াচ্ছে গুজব, উসকানি ও সংঘবদ্ধ হওয়ার বার্তা।
এরই মধ্যে দেশের কয়েক জেলায় সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। গত শুক্রবার মধ্যরাত থেকে শনিবার রাত পর্যন্ত পিরোজপুর, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুরসহ অন্তত চার জেলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি করে আওয়ামী লীগ। এসব জায়গায় অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটেছে। পিরোজপুরে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ, কিশোরগঞ্জে জিয়া পরিষদ ও ফরিদপুরে গ্রামীণ ব্যাংকের শাখায় আগুন দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার রায়ের দিন ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচি দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। কর্মসূচি চলাকালে রাজধানীর হাতিরঝিল, মিরপুর, আগারগাঁও ও বিমানবন্দর রেলস্টেশন এলাকায় দুর্বৃত্তরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। আগামীকাল রায় ঘোষণার দিন সারা দেশে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ডেকেছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ দলটি; যা নিয়ে আতঙ্কে আছে সাধারণ মানুষ।
অবশ্য ঢাকাবাসীকে আতঙ্কিত না হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে ডিএমপি কমিশনার সাজ্জাত আলী বলেছেন, ‘আমরা পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা গড়ে তুলেছি। কেউ নাশকতা করতে এলে তাদের ছাড় দেওয়া হবে না।’
১১ নভেম্বর সন্ত্রাসীদের দেখামাত্র সাবমেশিনগান (এসএমজি) থেকে ব্রাশফায়ার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন সিএমপি কমিশনার হাসিব আজিজ। নিজস্ব বেতার বার্তায় থানা ও টহল পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, ‘শটগান হবে না, চায়না রাইফেলও বাদ, এখন এসএমজি ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে।’
সিএমপি কমিশনারের ওই নির্দেশনার পরদিন উদ্বেগ জানিয়ে বিবৃতি দেয় আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)।
চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) কমিশনার হাসিব আজিজের পর এবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী নাশকতাকারীদের দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দিয়েছেন।
আজ রোববার বিকেলে এক বেতার বার্তায় তিনি এ নির্দেশনা দেন বলে জানিয়েছেন ডিএমপির দুজন উপপুলিশ কমিশনার। ওই বার্তায় সব পুলিশ কর্মকর্তাকে নিরাপত্তাজনিত সতর্কতা অবলম্বন ও তৎপর থাকতে নির্দেশ দেন তিনি।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে সাজ্জাত আলী আজ সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার পুলিশ সদস্যদের ওপর আক্রমণ হলে, হামলা হলে, বাসে আগুন দিলে আমি এই নির্দেশনা আইনগতভাবে দিতে পারি।’
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করা হবে আগামীকাল সোমবার।
এই রায়কে ঘিরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা রাজধানীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিকল্পনা করছে বলে জানিয়েছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলো। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন পেজ, গ্রুপ ও ভুয়া অ্যাকাউন্ট থেকে দলটির সমর্থকেরা ছড়াচ্ছে গুজব, উসকানি ও সংঘবদ্ধ হওয়ার বার্তা।
এরই মধ্যে দেশের কয়েক জেলায় সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। গত শুক্রবার মধ্যরাত থেকে শনিবার রাত পর্যন্ত পিরোজপুর, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুরসহ অন্তত চার জেলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি করে আওয়ামী লীগ। এসব জায়গায় অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটেছে। পিরোজপুরে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ, কিশোরগঞ্জে জিয়া পরিষদ ও ফরিদপুরে গ্রামীণ ব্যাংকের শাখায় আগুন দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার রায়ের দিন ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচি দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। কর্মসূচি চলাকালে রাজধানীর হাতিরঝিল, মিরপুর, আগারগাঁও ও বিমানবন্দর রেলস্টেশন এলাকায় দুর্বৃত্তরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। আগামীকাল রায় ঘোষণার দিন সারা দেশে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ডেকেছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ দলটি; যা নিয়ে আতঙ্কে আছে সাধারণ মানুষ।
অবশ্য ঢাকাবাসীকে আতঙ্কিত না হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে ডিএমপি কমিশনার সাজ্জাত আলী বলেছেন, ‘আমরা পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা গড়ে তুলেছি। কেউ নাশকতা করতে এলে তাদের ছাড় দেওয়া হবে না।’
১১ নভেম্বর সন্ত্রাসীদের দেখামাত্র সাবমেশিনগান (এসএমজি) থেকে ব্রাশফায়ার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন সিএমপি কমিশনার হাসিব আজিজ। নিজস্ব বেতার বার্তায় থানা ও টহল পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, ‘শটগান হবে না, চায়না রাইফেলও বাদ, এখন এসএমজি ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে।’
সিএমপি কমিশনারের ওই নির্দেশনার পরদিন উদ্বেগ জানিয়ে বিবৃতি দেয় আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)।
গাজীপুরের শ্রীপুরে মুড়ির কারখানায় কাজ করা মো. নাঈম খান (২০) নামের এক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
ব্যবসায় অংশীদার করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২৭ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা ও হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগের মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী ও তাঁর ভাই আলিসান চৌধুরী। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যার আগে তাঁরা আত্মসমর্পণ করেন।৬ মিনিট আগে
মাঠভরা সোনালি ধানের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে বিকেলের সূর্যের মিষ্টি আলো। ধানখেতের পাশে নারীদের কয়েকটি দল নতুন শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সবার হাতে কাস্তে। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অতনু সরকার রেফারির মতো সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—ওয়ান, টু, থ্রি। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো কিষানিদের ধান কাটার প্রতিযোগিতা।১৬ মিনিট আগে
পাবনার ঈশ্বরদীতে প্রিপেইড মিটার বন্ধ করা এবং নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুন নূরের অপসারণসহ চার দফা দাবিতে গণ-অনশন করেছেন বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা। রোববার বেলা ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত চার ঘণ্টা এ অনশন হয়। কর্মসূচির আয়োজন করে ঈশ্বরদী সম্মিলিত নাগরিক জোট।৩০ মিনিট আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
মাঠভরা সোনালি ধানের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে বিকেলের সূর্যের মিষ্টি আলো। ধানখেতের পাশে নারীদের কয়েকটি দল নতুন শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সবার হাতে কাস্তে। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অতনু সরকার রেফারির মতো সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—ওয়ান, টু, থ্রি। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো কিষানিদের ধান কাটার প্রতিযোগিতা। বেশ খানিকটা জমির আমন ধান মুহূর্তেই কাটা শেষ।
আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) পয়লা অগ্রহায়ণে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার চৈতন্যপুরে নবান্ন উৎসবে এমন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রাজশাহী শহরের মহিষবাথান এলাকার কৃষক মনিরুজ্জামান মনির এ গ্রামে জমি ইজারা নিয়ে আধুনিক প্রযুক্তিতে চাষাবাদ করছেন। একাধিকবার জাতীয় কৃষি পদকও পেয়েছেন। তাঁর উদ্যোগেই সাত বছর ধরে গ্রামে এই উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। বরাবরের মতো এবারও এই আয়োজনে পুরো গ্রামের মানুষ অংশ নেন।
প্রথমেই গ্রামের শিশু-কিশোরীরা গাঁদা ফুল ছিটিয়ে অতিথিদের বরণ করে নেয়। পরে জাতীয় সংগীতের পর শুরু হয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারীদের ধান কাটার প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় ওরিনা লাকড়ার দল। এবার প্রথম নয়, টানা পাঁচ বছর ধরেই প্রথম হচ্ছে তাঁর দল। আগে পাঁচজনের দল হতো। দুই বছর ধরে তিনজন করে। এবার ওরিনার সঙ্গে ছিলেন বিমলা বেগ ও স্বপ্না লাকড়া। প্রথম হয়ে তাঁরা বললেন, ‘ধান কাটতে কাটতে হাত চালু হয়ে গেছে। তাই আমরাই পাঁচ বছর ধরে প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে আসছি।’
নবান্ন উৎসব উপলক্ষে এবারও গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে পিঠাপুলি আর পায়েস রান্না করা হয়। এক মাস আগে থেকে গ্রামের কিশোরীরা নাচ অনুশীলন করে রাখে। বিকেলে ধান কাটার প্রতিযোগিতার পর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে কিশোরীরা নৃত্য পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য রাজশাহীর পবার বিলকিস বানু ও বগুড়ার সুরাইয়া ফারহানা রেশমাকে নবান্ন সম্মাননা দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান, রাজশাহী নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক মেহেরুন নেসা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মমিনুল ইসলাম। তাঁরা প্রায় হারাতে বসা এ নবান্ন উৎসব দেখে অভিভূত হন। এ ধরনের আয়োজন করার জন্য তাঁরা কৃষক মনিরুজ্জামানকে ধন্যবাদ জানান।
অনুষ্ঠানে মনিরুজ্জামান জানান, কর্মব্যস্ত প্রতিটা দিনের মাঝে একটা দিন সবাইকে একটু বিনোদন দিতেই এই আয়োজন। তিনি যত দিন এ গ্রামে থাকবেন, তত দিন আয়োজন করবেন এই উৎসব।
মাঠভরা সোনালি ধানের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে বিকেলের সূর্যের মিষ্টি আলো। ধানখেতের পাশে নারীদের কয়েকটি দল নতুন শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সবার হাতে কাস্তে। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অতনু সরকার রেফারির মতো সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—ওয়ান, টু, থ্রি। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো কিষানিদের ধান কাটার প্রতিযোগিতা। বেশ খানিকটা জমির আমন ধান মুহূর্তেই কাটা শেষ।
আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) পয়লা অগ্রহায়ণে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার চৈতন্যপুরে নবান্ন উৎসবে এমন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রাজশাহী শহরের মহিষবাথান এলাকার কৃষক মনিরুজ্জামান মনির এ গ্রামে জমি ইজারা নিয়ে আধুনিক প্রযুক্তিতে চাষাবাদ করছেন। একাধিকবার জাতীয় কৃষি পদকও পেয়েছেন। তাঁর উদ্যোগেই সাত বছর ধরে গ্রামে এই উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। বরাবরের মতো এবারও এই আয়োজনে পুরো গ্রামের মানুষ অংশ নেন।
প্রথমেই গ্রামের শিশু-কিশোরীরা গাঁদা ফুল ছিটিয়ে অতিথিদের বরণ করে নেয়। পরে জাতীয় সংগীতের পর শুরু হয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারীদের ধান কাটার প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় ওরিনা লাকড়ার দল। এবার প্রথম নয়, টানা পাঁচ বছর ধরেই প্রথম হচ্ছে তাঁর দল। আগে পাঁচজনের দল হতো। দুই বছর ধরে তিনজন করে। এবার ওরিনার সঙ্গে ছিলেন বিমলা বেগ ও স্বপ্না লাকড়া। প্রথম হয়ে তাঁরা বললেন, ‘ধান কাটতে কাটতে হাত চালু হয়ে গেছে। তাই আমরাই পাঁচ বছর ধরে প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে আসছি।’
নবান্ন উৎসব উপলক্ষে এবারও গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে পিঠাপুলি আর পায়েস রান্না করা হয়। এক মাস আগে থেকে গ্রামের কিশোরীরা নাচ অনুশীলন করে রাখে। বিকেলে ধান কাটার প্রতিযোগিতার পর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে কিশোরীরা নৃত্য পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য রাজশাহীর পবার বিলকিস বানু ও বগুড়ার সুরাইয়া ফারহানা রেশমাকে নবান্ন সম্মাননা দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান, রাজশাহী নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক মেহেরুন নেসা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মমিনুল ইসলাম। তাঁরা প্রায় হারাতে বসা এ নবান্ন উৎসব দেখে অভিভূত হন। এ ধরনের আয়োজন করার জন্য তাঁরা কৃষক মনিরুজ্জামানকে ধন্যবাদ জানান।
অনুষ্ঠানে মনিরুজ্জামান জানান, কর্মব্যস্ত প্রতিটা দিনের মাঝে একটা দিন সবাইকে একটু বিনোদন দিতেই এই আয়োজন। তিনি যত দিন এ গ্রামে থাকবেন, তত দিন আয়োজন করবেন এই উৎসব।
গাজীপুরের শ্রীপুরে মুড়ির কারখানায় কাজ করা মো. নাঈম খান (২০) নামের এক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
ব্যবসায় অংশীদার করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২৭ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা ও হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগের মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী ও তাঁর ভাই আলিসান চৌধুরী। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যার আগে তাঁরা আত্মসমর্পণ করেন।৬ মিনিট আগে
এ বিষয়ে জানতে চাইলে সাজ্জাত আলী আজ রোববার সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার পুলিশ সদস্যদের ওপর আক্রমণ হলে, হামলা হলে, বাসে আগুন দিলে আমি এই নির্দেশনা আইনগতভাবে দিতে পারি।’১২ মিনিট আগে
পাবনার ঈশ্বরদীতে প্রিপেইড মিটার বন্ধ করা এবং নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুন নূরের অপসারণসহ চার দফা দাবিতে গণ-অনশন করেছেন বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা। রোববার বেলা ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত চার ঘণ্টা এ অনশন হয়। কর্মসূচির আয়োজন করে ঈশ্বরদী সম্মিলিত নাগরিক জোট।৩০ মিনিট আগে
ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি
পাবনার ঈশ্বরদীতে রিটেইল মিটার বন্ধ করা এবং নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুন নূরের অপসারণসহ চার দফা দাবিতে গণ-অনশন করেছেন বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা। রোববার বেলা ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত চার ঘণ্টা এ অনশন হয়। কর্মসূচির আয়োজন করে ঈশ্বরদী সম্মিলিত নাগরিক জোট।
তাদের দাবিগুলোর মধ্যে বাকি দুই দফা হলো—২০১ জন গ্রাহকের নামে মামলা প্রত্যাহার এবং মিটার রিডার নজরুল ইসলামের শাস্তি প্রদান।
ঈশ্বরদী শহরের রেলগেট বাস টার্মিনালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার গণ-অনশন কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও সমাপ্তি ঘোষণা করেন সম্মিলিত নাগরিক জোটের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান পলাশ। স্বাগত বক্তব্য দেন সদস্যসচিব আশিকুর রহমান লুলু।
এদিন বেলা ৩টায় ঈশ্বরদীর সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আসাদুজ্জামান আন্দোলনকারীদের ফলের জুস ও পানি খাইয়ে গণ-অনশন কর্মসূচি ভাঙান। এ সময় তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে গ্রাহকদের দাবির প্রতি তাঁর আন্তরিকতা প্রকাশ করে বিষয়গুলো ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন বলে আশ্বাস দেন। পরে আন্দোলনকারীরা মঞ্চ থেকে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা ও অনশন কর্মসূচি স্থগিত করেন।
এর আগে প্রিপেইড মিটার বাতিলের দাবিতে গত ২৯ অক্টোবর ঈশ্বরদীতে বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও করা হয়। এ সময় গ্রাহকদের সঙ্গে নেসকোর নির্বাহী প্রকৌশলীর বচসাকে কেন্দ্র করে ২০১ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুন নূর মামলাটি করেন। প্রতিবাদে ২ নভেম্বর গ্রাহকসহ ২৫টি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় চার দফার দাবি ঘোষণা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১০ নভেম্বর ঈশ্বরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এ সময় গণ-অনশনের এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় সম্মিলিত নাগরিক জোটের পক্ষ থেকে।
পাবনার ঈশ্বরদীতে রিটেইল মিটার বন্ধ করা এবং নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুন নূরের অপসারণসহ চার দফা দাবিতে গণ-অনশন করেছেন বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা। রোববার বেলা ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত চার ঘণ্টা এ অনশন হয়। কর্মসূচির আয়োজন করে ঈশ্বরদী সম্মিলিত নাগরিক জোট।
তাদের দাবিগুলোর মধ্যে বাকি দুই দফা হলো—২০১ জন গ্রাহকের নামে মামলা প্রত্যাহার এবং মিটার রিডার নজরুল ইসলামের শাস্তি প্রদান।
ঈশ্বরদী শহরের রেলগেট বাস টার্মিনালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার গণ-অনশন কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও সমাপ্তি ঘোষণা করেন সম্মিলিত নাগরিক জোটের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান পলাশ। স্বাগত বক্তব্য দেন সদস্যসচিব আশিকুর রহমান লুলু।
এদিন বেলা ৩টায় ঈশ্বরদীর সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আসাদুজ্জামান আন্দোলনকারীদের ফলের জুস ও পানি খাইয়ে গণ-অনশন কর্মসূচি ভাঙান। এ সময় তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে গ্রাহকদের দাবির প্রতি তাঁর আন্তরিকতা প্রকাশ করে বিষয়গুলো ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন বলে আশ্বাস দেন। পরে আন্দোলনকারীরা মঞ্চ থেকে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা ও অনশন কর্মসূচি স্থগিত করেন।
এর আগে প্রিপেইড মিটার বাতিলের দাবিতে গত ২৯ অক্টোবর ঈশ্বরদীতে বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও করা হয়। এ সময় গ্রাহকদের সঙ্গে নেসকোর নির্বাহী প্রকৌশলীর বচসাকে কেন্দ্র করে ২০১ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুন নূর মামলাটি করেন। প্রতিবাদে ২ নভেম্বর গ্রাহকসহ ২৫টি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় চার দফার দাবি ঘোষণা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১০ নভেম্বর ঈশ্বরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এ সময় গণ-অনশনের এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় সম্মিলিত নাগরিক জোটের পক্ষ থেকে।
গাজীপুরের শ্রীপুরে মুড়ির কারখানায় কাজ করা মো. নাঈম খান (২০) নামের এক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
ব্যবসায় অংশীদার করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২৭ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা ও হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগের মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী ও তাঁর ভাই আলিসান চৌধুরী। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যার আগে তাঁরা আত্মসমর্পণ করেন।৬ মিনিট আগে
এ বিষয়ে জানতে চাইলে সাজ্জাত আলী আজ রোববার সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার পুলিশ সদস্যদের ওপর আক্রমণ হলে, হামলা হলে, বাসে আগুন দিলে আমি এই নির্দেশনা আইনগতভাবে দিতে পারি।’১২ মিনিট আগে
মাঠভরা সোনালি ধানের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে বিকেলের সূর্যের মিষ্টি আলো। ধানখেতের পাশে নারীদের কয়েকটি দল নতুন শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সবার হাতে কাস্তে। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অতনু সরকার রেফারির মতো সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—ওয়ান, টু, থ্রি। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো কিষানিদের ধান কাটার প্রতিযোগিতা।১৬ মিনিট আগে