Ajker Patrika
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গাজীপুর

যুবদল নেতার বাড়িতে দুর্বৃত্তের পেট্রলবোমা নিক্ষেপ

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
যুবদল নেতার বাড়িতে দুর্বৃত্তের পেট্রলবোমা নিক্ষেপ
গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ফরিদুল আলম ভুলুর বাড়িতে দুর্বৃত্তের ছোড়া দুটি পেট্রলবোমার মধ্যে একটি বিস্ফোরিত হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলা যুবদলের এক নেতার বাড়িতে পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে কাপাসিয়া উপজেলা সদর ইউনিয়নের সূর্যনারায়ণপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ওই যুবদল নেতার নাম ফরিদুল আলম ভুলু। তিনি কাপাসিয়া উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক। দুর্বৃত্তের ছোড়া দুটি পেট্রলবোমার একটি বিস্ফোরিত হয়েছে বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

কাপাসিয়া থানার তদন্ত পরিদর্শক (ইন্সপেক্টর) মো. যুবায়ের জানান, অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা ফরিদুল আলম ভুলুর বাড়ি লক্ষ্য করে দুটি পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করে। এর মধ্যে একটি বিস্ফোরিত হয়। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

পুলিশ জানান, খবর পেয়ে কাপাসিয়া ও কালীগঞ্জ সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আসাদুজ্জামান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ সময় উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব আজিজুর রহমান প্যারা ও দলের অন্যান্য নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে এবং এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুবদল নেতা ভুলুর এক প্রতিবেশী জানান, গভীর রাতে বিকট বিস্ফোরণের শব্দে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পর থেকে বাসিন্দাদের মধ্যে এখনো ভীতি বিরাজ করছে।

ঘটনার বিষয়ে জানতে কাপাসিয়া উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ফরিদুল আলম ভুলুর মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

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