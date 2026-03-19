গাজীপুরে পোশাক কারখানায় ভয়াবহ আগুন, সাড়ে ৫ ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

গাজীপুর মহানগরীর নাওজোর এলাকায় ‘ড্রেস ইন স্টাইল লিমিটেড’ নামে একটি পোশাক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের ৭টি ইউনিটের প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বুধবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনে কোনো প্রাণহানির খবর মেলেনি।
স্থানীয় ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, বুধবার (১৮ মার্চ) রাত ৯টার দিকে তিনতলাবিশিষ্ট ওই কারখানা ভবনের নিচতলায় প্রথম আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের শিখা পুরো ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় স্থানীয় লোকজন ও কারখানার নিরাপত্তাপ্রহরীরা আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। ততক্ষণে আগুন কারখানার তিনতলা ভবনে ছড়িয়ে যায়। খবর পেয়ে কোনাবাড়ী মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ও গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের ৭টি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে রাত আড়াইটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
কারখানার নৈশপ্রহরী দীন ইসলাম বলেন, বিকেলে কারখানা ছুটি হওয়ার পর তিনি রাত ৮টায় ডিউটিতে আসেন। রাত ৯টার দিকে হঠাৎ ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে তিনি অন্যদের খবর দেন। শুরুতে স্থানীয় লোকজন ও নিরাপত্তাকর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও আগুনের তীব্রতা বেশি হওয়ায় তাঁরা ব্যর্থ হন। পরে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোনাবাড়ী মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট এবং গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের আরও চারটি ইউনিট। ৭টি ইউনিটের কর্মীরা দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে রাত ২টা ৩০ মিনিটে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।
গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক মোহাম্মদ মামুন বলেন, ‘আগুনের তীব্রতা অনেক বেশি ছিল। আমাদের সাতটি ইউনিটের চেষ্টায় রাত আড়াইটায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। বর্তমানে ডাম্পিংয়ের কাজ চলছে।’
অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ এবং এতে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা তদন্ত সাপেক্ষে পরে জানানো হবে বলে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।
গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ১০ কিলোমিটারে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার পর থেকে মহাসড়কের মাওনা চৌরাস্তা পল্লী বিদ্যুৎ মোড় থেকে জৈনা বাজার বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত তীব্র যানজট দেখা যায়।১২ মিনিট আগে
রাজশাহীতে জামায়াতে ইসলামীর দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার (১৮ মার্চ) রাত পৌনে ৮টার দিকে নগরের হেতেমখাঁ জাদুঘর মোড়ে এই ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ৯ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর দুই পক্ষের মধ্যে একটি মোটরসাইকেল কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে প্রথমে বাগ্বিতণ্ডা শুরু হয়।২৯ মিনিট আগে
বুধবার রাত সোয়া ১০টার দিকে ঠাকুরগাঁও বাসস্ট্যান্ড চৌরাস্তায় ডিউটিরত অবস্থায় পুলিশ খবর পায়, গড়েয়া ইউনিয়ন পরিষদের সামনে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের একদল নেতা-কর্মী শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে জড়ো হয়ে মশাল প্রজ্বালন করছেন। তাঁরা রামদা, লোহার রড ও লাঠিসোঁটা নিয়ে রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান দিয়ে...৩১ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম নগরীর আন্দরকিল্লায় বৃহৎ কাপড়ের পাইকারি বাণিজ্য কেন্দ্র টেরিবাজারের একটি বহুতল মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে দুই ব্যক্তি মারা গেছেন। আহত অবস্থায় একজনকে হাসপাতাল ভর্তি করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) সকালে নগরীর কোতোয়ালি থানাধীন টেরিবাজারের বক্সির...৩৪ মিনিট আগে