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গাজীপুর

গাজীপুর মেডিকেল কলেজে চুরির অভিযোগে আটক ২

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গাজীপুর মেডিকেল কলেজে চুরির অভিযোগে আটক ২
আনসারের হাতে আটক দুই অভিযুক্ত। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজে চুরির অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে হাতেনাতে আটক করেছেন কর্তব্যরত আনসার সদস্যরা।

আজ বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে হাসপাতাল এলাকায় দায়িত্ব পালনকালে সন্দেহজনক গতিবিধি দেখে তাঁদের আটক করেন দায়িত্বরত আনসার সদস্য মো. তানভীর হোসেন ও মোছাম্মৎ কোহিনুর বেগম।

আটক দুজন হলেন—জামালপুরের শাহবাজপুর এলাকার মো. সাকিব (২৬) এবং গাইবান্ধার সদর থানার তালুক জামিয়া এলাকার মো. ফিরোজ মিয়া (১৫)।

পরে আটক দুজনকে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়। প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে দুপুর পৌনে ৩টার দিকে তাদের পুলিশের কাছে সোপর্দ করে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

আনসার সদস্যদের তাৎক্ষণিক তৎপরতা ও সতর্কতার কারণে হাসপাতাল এলাকায় চুরির ঘটনা প্রতিরোধ এবং জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

বিষয়:

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